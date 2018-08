Denunciada per abandonar una gossa a Riells després d'amenaçar l'antic propietari

Denunciada per abandonar una gossa a Riells després d'amenaçar l'antic propietari MOSSOS D'ESQUADRA

Una veïna de Blanes ha acabat denunciada pels Mososs per l'abandonament d'una gossa. Aquesta s'enfronta, segons els Mossos, a una sanció d'entre 2.001 a 20.000 euros per infracció molt greu a la Llei 2/2008 de Protecció dels Animals o bé a responsabilitats penals.

La denúncia l'han tramitada agents dels Mossos d'Esquadra de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Metropolitana Nord.

Els fets van succeir la segona quinzena del mes de juliol quan el propietari de la gossa, un veí de la localitat de Canet de Mar (Maresme), va cedir la seva gossa a la denunciada.

A finals del mes de juliol l'home va intentar contactar amb la persona receptora per tal de formalitzar el canvi de titular de la gossa al cens municipal d'animals de companyia -el termini és de 30 dies a partir de la data d'adquisició-, però la dona no va respondre als requeriments.



Amenaces a l'antic amo

El dia 30 de juliol la nova propietària va decidir retornar la gossa a l'anterior titular i el va amenaçar a través de missatges al telèfon mòbil en posar-li una denuncia per abandonament d'animals si es negava a acceptar-la.

Dies més tard, l'home va saber que la gossa estava al centre d'acollida d'animals de la Selva (Tossa de Mar), ja que va ser trobada abandonada amb perill de ser atropellada pels carrers de Riells i Viabrea i es va adreçar al lloc per fer-se càrrec d'ella de nou.

L'home va posar en coneixement dels Mossos d'Esquadra aquests fets i, després que els Mossos realitzessin les gestions oportunes i confirmessin la versió del titular, van procedir a denunciar aquesta veïna de Blanes

L'abandonament d'animals de companyia pot significar multes d'entre 2.001 a 20.000 euros per una infracció administrativa molt greu a la Llei de Protecció dels Animals 2/2008.

En l'àmbit penal pot comportar, a part d'una pena de multa, la inhabilitació especial de tres mesos a un any per a l'exercici de la professió, ofici o comerç que tingui relació amb els animals i per a la seva tinença.

Des del Cos de Mossos d'Esquadra recorden que l'adopció d'un animal no és un caprici, es un acte de responsabilitat.