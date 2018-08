L´Aquatló Popular Vila de Blanes arribarà aquest diumenge a la 10a edició

Quan tot just ha passat una setmana d´ençà que Blanes va quedar literalment envaït pels 5.000 participants de la XXXV Caminada Popular Nit Sant Bonós, la vila on comença la Costa Brava tornarà a vestir-se d´esport per allotjar un altre esdeveniment 100% atlètic. Es tracta de l´Aquatló Popular Vila de Blanes, que tindrà lloc el proper diumenge 26 d´agost, i que aquest 2018 arriba a una edició prou assenyalada, els seus 10 anys.

El X Aquatló Popular Vila de Blanes s´allotjarà al passeig i platja centrals, on a partir de les 8 del matí es començarà a pintar el número de dorsal al braç o a la cama, en la carpa de l´organització. A 2/4 de 9 s´obrirà el box, i a les 9´20 hi haurà el brífing explicatiu perquè tot seguit, a 2/4 de 10, es faci la primera sortida d´homes individuals. Tot just 7 minuts més tard, a les 9´37, hi haurà la segona sortida de dones i equips de dos.

L´Aquatló Popular Vila de Blanes comença amb uns primers 400 metres de natació, continua amb 4 kilòmetres de carrera, i es completa amb uns altres 400 metres de natació. No hi ha categories, ja que es tracta d´una prova popular, es pot fer de manera individual o amb equips de dos –masculins, femenins o mixtes-, i està obert a tot tipus de corredors a partir dels 14 anys.



Premis del X Aquatló Popular Vila de Blanes



A les 11 del matí està previst que es faci el lliurament de premis. Hi haurà trofeus per al primer, segon i tercer participant individual de la general tant en homes com en dones. També hi haurà trofeus als tres primeres equips de dos de la general, i per al primer local masculí i femení. D´altra banda, tots els participants rebran un obsequi i un esmorzar.

Abans no arriba el moment de fer l´entrega de premis, conforme els diferents atletes van enllestint els tres recorreguts, tots i totes poden reposar forces i refrescar-se al costat de la zona de boxes on es fa el canvi d´indumentària per a cada tram de la prova. El X Aquatló Popular Vila de Blanes està organitzat pel Club Triatló Blanes amb el suport de l´Ajuntament de Blanes.