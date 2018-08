Salven dos gossos de les flames en un incendi d'un edifici ocupat a Lloret

Els Bombers han salvat dos gossos de les flames d'un incendi en un edifici que està ocupat del centre de Lloret de Mar. El foc, que va tenir lloc la matinada de dimarts a dimecres, però, va cremar dues habitacions i la cuina.

El succés es va produir pels volts d'un quart de dues de la matinada en un edifici de tres plantes situat a la plaça de l'Església de Lloret. Els Bombers s'hi van desplaçar amb dues dotacions i van revisar que no hi hagués ningú a l'edifici. El que sí que hi havia a l'immoble eren dos gossos que van poder ésser rescatats de dins i van sobreviure al foc.

Els efectius d'extinció d'incendis un cop van tenir les flames extingides i tot ventilat van comprovar que el que finalment havia cremat era la cuina i dues habitacions de l'edifici ocupat.

Al lloc dels fets també hi va treballar la Policia Local de Lloret i el SEM.