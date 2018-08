Arbúcies farà un reconeixement a l'entitat de suport als joves arrestats a Alsasua

La Xarxa d'entitats d'Arbúcies, formada per 43 entitats cíviques, esportives i culturals arbucienques, i l'Ajuntament impulsen un seguit d'activitats i xerrades durant una setmana al voltant de la Diada Nacional de Catalunya. Una activitat destacada és la presentació a Arbúcies de l'associació d'afectats de l'1 d'octubre que tindrà lloc el proper 6 de setembre i comptarà amb la participació de la presidenta de l'entitat Virgínia Martínez.

El dia 9 de setembre, la població selvatana acollirà un acte de reconeixement i suport a la plataforma Altsasu gurasoak, entitat que agrupa els familiars i veïns dels joves d'aquesta localitat navarresa, i que treballa per denunciar la situació d'empresonament que estan patint. La xerrada comptarà amb la presència de mares d'alguns dels joves empresonats que seran rebudes també a la Casa de la Vila. L'endemà dia 10, un acte popular a la plaça amb la participació de la coral Ametista i la lectura d'un manifest unitari per la llibertat la democràcia i la república donaran continuïtat als actes reivindicatius previstos.

El colofó arribarà l'11 de setembre al matí, amb la celebració d'un ple municipal extraordinari per formalitzar el nom de plaça U d'Octubre a l'espai conegut com a Can Quiquet i serà l'entrada a l'edifici del nou ajuntament.