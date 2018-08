La col·laboració ciutadana permet detenir quatre persones per robar una casa a Arbúcies

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimecres, a l'entrada de l'autopista AP-7 a Riudellots de la Selva, tres homes i una dona com a presumptes autors d'un robatori amb força a l'interior d'un habitatge de la urbanització de Pujals, a Arbúcies. Els detinguts, de 25, 26, 27 i 33 anys, de nacionalitat colombiana i cubana, en el cas de la dona, i amb veïnatges repartits per Viella, Barcelona, Getafe i l'Hospitalet de Llobregat, estaven ahir pendents de passar a disposició judicial.

El robatori es va produir poc abans de la una de la tarda del dimecres. Segons va explicar l'alcalde d'Arbúcies Pere Garriga (Entesa), una parella que passejava per la urbanització va veure com un vehicle amb quatre ocupants parava davant d'una torre, en baixaven dos individus, saltaven la tanca de la casa i accedien al seu interior a través d'una finestra. Arran d'aquesta seqüència, la parella va donar l'alerta a la Policia Local d'Arbúcies. Durant aquests minuts, els dos presumptes lladres van sortir de l'habitatge i se'n van anar en el vehicle. Cap a la una de la tarda, els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís del robatori, de manera que una patrulla que es trobava a Vilobí d'Onyar es va dirigir a l'entrada a l'autopista AP-7, en terme de Riudellots de la Selva, van precisar les fonts. Allà, els agents van detectar un vehicle que coincidia amb la descripció rebuda dels presumptes autors del robatori, de manera que van interceptar-lo. En l'escorcoll del vehicle, els mossos van trobar-hi diferents eines que podrien vincular-se amb la comissió de robatoris a habitatges, com ara dos parells de guants, tallafils, sis tornavisos i jocs de claus, entre moltes d'altres. Quant a material que els quatre individus podrien haver robat, hi havia un disc dur, roba de motorista, un parell de jocs d'arrecades, un braçalet, una quarantena d'euros en metàl·lic, i algun altre element. Els ocupants del vehicle van quedar detinguts a l'espera de passar a disposició judicial. La Policia Local va destacar la rapidesa de transmissió de la informació per detenir els sospitosos, mentre que Pere Garriga va subratllar el paper important que juga la videovigilància al municipi per lluitar contra la delinqüència.