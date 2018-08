Endesa reforma part de la xarxa elèctrica de baixa tensió de Blanes per millorar el servei

La zona boscosa de Blanes on Endesa ha fet una actuació per millorar la xarxa elèctrica de baixa tensió

Endesa ha enllestit els treballs de reforma de part de la xarxa elèctrica de baixa tensió del veïnat de Les Planes, a Blanes (Selva). L'objectiu de les obres és incrementar la seguretat de les infraestructures, minimitzar el seu impacte visual i el risc d'incendi i millorar la qualitat i la continuïtat del servei als clients. L'actuació, que ha comptat amb un pressupost d'11.000 euros, en la substitució d'1,7 quilòmetres de xarxa aèria convencional de baixa tensió per un nou tram de 932 metres de cable trenat a la zona. Aquest tipus de cablejat representa una reducció important de les mides i l'amplitud física de la línia, ja que les tres fases es mantenen unides, però aïllades, tot evitant contactes no desitjats per culpa del vent o d'altres agressions externes. Aquest nou disseny, a més, és més robust i resistent als fenòmens meteorològics adversos, alhora que es guanya en seguretat i queda molt més camuflat en l'entorn natural.