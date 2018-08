Zoo arriba a Sant Hilari amb el seu rap electrònic

El rap electrònic i combatiu del grup Zoo encapçala el cartell de la Festa Major de Sant Hilari. L'epicentre de la celebració serà un any més la zona de Barraques, situada a la zona Poliesportiva, amb una programació àmplia de dos dies de concerts.

Una trentena d'activitats tindran lloc aquests dies pels carrers i places del municipi. Els més agosarats podran participar en un dels espectacles més importants de la Festa Major; la VII Gimcana Marrana i la festa Holi Dolly. Dins la programació també destaca la Baixada de Carretons, la més antiga de Catalunya, que enguany arriba a la seva 37a edició. La gran cita arribarà demà a la tarda, a les 18 h, i comptarà prèviament amb l'ambientació de la banda La Principal de Cassà de la Selva.

La novetat de la Festa Major d'aquest any és el tobogan aquàtic que hi haurà instal·lat durant tot el matí de diumenge al carrer Joan Miró, apte per tothom a partir de 2 anys. La programació es complementa amb activitats per tots els gustos i per totes les edats com són les sardanes, les havaneres i la trobada de gegants.