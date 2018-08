La Colla Gegantera de Blanes celebra avui la vintena Trobada de Colles

Un dels esdeveniments estiuencs relacionat amb la cultura tradicional i popular catalana que cada any atrau un considerable nombre de públic a Blanes és, sense cap mena de dubte, la Trobada Gegantera. Se sol celebrar entre finals d'agost i principis de setembre, i aquest 2018 tindrà lloc avui. Després que durant el 2017 la Colla Gegantera de Blanes va viure nombroses activitats extraordinàries amb motiu del seu 25è aniversari, aquest 2018 continuen les efemèrides assenyalades.

Es compleix la 20a edició de la Trobada Gegantera, que portarà fins a Blanes diversos grups d'arreu del país i també comptarà amb la participació d'entitats del municipi, sumant tot plegat nou integrants. A banda dels gegants, gegantons i capgrossos de la Colla Gegantera de Blanes, l'amfitriona de l'esdeveniment, hi haurà vuit participants més. Com a convidats vinguts de fora hi haurà la Colla Ganxona de Sant Feliu de Guíxols, la Colla de Breda, la Colla de Maçanet de la Selva, la Colla de Salt, la Colla de Calonge i l'Associació de Gegants i Capgrossos de Lloret de Mar. Pel que fa a les entitats de Blanes, hi haurà els gegantons de l'Esbart Joaquim Ruyra i l'acompanyament musical de la Banda Musical i Mossèn Joan Batlle, Plantada de Gegants, Cercavila i Balls de Gegants

La XX Trobada Gegantera de Blanes de dissabte vinent s'encetarà a les 5 de la tarda amb la plantada al Passeig Cortils i Vieta.