Una avaria elèctrica afecta més de 2.400 abonats a Lloret de Mar

La companyia elèctrica Endesa va resoldre ahir a la tarda una important avaria que, en un primer moment, va arribar a deixar sense llum més de 2.400 abonats a Lloret de Mar. La incidència es va produir cap a dos quarts de tres de la tarda de dissabte a causa de la desconnexió «fortuïta» d'un cable, ha comunicat Endesa.

És en aquests primers moments quan es va interrompre el subministrament per a 2.430 clients. La xarxa es va recuperar en poc menys d'una hora en la majoria dels casos i a les quatre de la tarda quedaven menys de 300 persones sense subministrament elèctric. Segons va confirmar l'empresa elèctrica a l'ACN, a les 16.23 hores no hi havia cap abonat afectat i s'havia donat per solucionada l'avaria.