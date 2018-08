Els camins de ronda de Blanes, un pas més per ser Patrimoni Mundial per la Unesco

Els dos trams del camí de ronda de Blanes que s'han posat en marxa durant aquests darrers mesos s'han inclòs a la candidatura perquè siguin declarats Patrimoni Mundial per la Unesco com a paisatge cultural. És per això que una representant de la Federació Catalana d'Associacions i Clubs Unesco (FCACU) i un membre d'ICOMOS han conegut de primera mà aquests dos espais.

En aquesta candidatura s'inclouen els 130 quilòmetres de camins de ronda de la Costa Brava, des de Blanes fins a Portbou. El projecte compta amb el suport no tan sols dels respectius Ajuntaments involucrats, sinó també dels Consells Comarcals de la Selva, i de l'Alt i Baix Empordà, la Cambra de Comerç de Girona, el Patronat de Turisme Girona Costa Brava i la Diputació de Girona. La feina conjunta de tots aquests actors s'espera que doni fruits ben aviat.

La feina per posar en valor els camins de ronda del litoral gironí va sorgir de l'associació Amics de la Unesco de Palafrugell el 1995, i durant tots aquests anys ha continuat amb la suma d'esforços per anar rescatant alguns trams de l'abandonament. Els 22 municipis de la Costa Brava han donat suport a la candidatura. Un moment important en aquest treball per aconseguir la nominació per part de la Unesco va ser l'aprovació per unanimitat del ple de la Diputació de Girona, al 2016, d'assumir la preparació del dossier per a la candidatura. En el cas de Blanes, el ple de l'Ajuntament celebrat l'octubre del 2014 ja va aprovar amb la unanimitat dels 21 regidors la proposta per sol·licitar la declaració de la Costa Brava i dels seus camins de ronda Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. Ja llavors, es considerava que aquest reconeixement era una oportunitat excel·lent que no es podia desaprofitar per al desenvolupament d'un turisme sostenible i respectuós amb el medi ambient, així com amb el seu entorn.

Ara, en haver posat en marxa els dos nous trams, s'afegeix un nou valor afegit a la candidatura. Segons la convenció de la Unesco sobre la protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural, el terme «paisatge cultural» abraça una gran varietat de manifestacions interactives entre l'home i el seu entorn natural, i es considera que els camins de ronda de la Costa Brava en són un exemple clar.



Dos nous trams a Blanes

Aquest estiu dos representants de la FCACU han visitat els dos trams acompanyats de l'alcalde de Blanes, Mario Ros. Tots tres van iniciar el recorregut pel nou espai posat en marxa a principis del passat mes de juliol. Es tracta d'un tram fins ara inèdit, i al qual s'accedeix per la part posterior del Jardí Botànic Marimurtra, i ressegueix l'antic accés al Viver de Llagostes que hi havia hagut a la caleta. Les obres es van enllestir en poc més de quatre mesos, però van significar la culminació de gairebé dos anys de treball abans no es van complimentar els necessaris tràmits per obrir l'accés. Han tingut un cost de prop de 166.500 euros, cofinançats en un 50% per l'Ajuntament de Blanes i per la Generalitat.