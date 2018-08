Detingut a Blanes per intentar atracar un banc i un supermercat amb un ganivet de més de 20 cm

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 54 anys a Blanes que va intentar atracar un banc i un supermercat amb un ganivet de més de 20 centímetres de fulla. El primer assalt es va produir el passat 17 d'agost pels volts de les dues del migdia en una entitat bancària del carrer Mas Enlaire de localitat selvatana. Després d'entrar equipat amb un casc per ocultar-se, l'home es va posar a la cua i va exhibir el ganivet mentre demanava que li donessin els diners. Els treballadors i els clients que hi havia en aquell moment a dins del banc van recriminar l'acció a l'assaltant que va optar per fugir corrent sense cap botí. Quatre dies més tard va intentar atracar un supermercat de la localitat. En aquest cas la caixera va sortir corrent del seu lloc de feina i el detingut també va marxar sense emportar-se res. Unes hores més tard els Mossos el van capturar.

La policia va muntar un dispositiu per poder detenir el sospitós. En el moment d'arrestar-lo els agents van comprovar que a l'interior d'una butxaca portava un ganivet de cuina de grans dimensions que coincidia plenament amb el descrit per les víctimes i testimonis dels dos fets. Es tracta d'un home a qui li consten diversos antecedents per fets similars. Després de declarar davant del jutge de guàrdia de Blanes el sospitós va quedar en llibertat amb càrrecs.