Detenen un conductor drogat que va fugir després d'atropellar un home a Blanes

La Policia Local de Blanes ha detingut un conductor drogat que va fugir després d'atropellar un home a Blanes

La col·laboració ciutadana va permetre enxampar al conductor, que va causar lesions de consideració a un home de 66 anys veí de Blanes quan travessava un pas de vianants dissabte passat.

Un testimoni va seguir el cotxe de l'infractor, a qui la Policia Local va detenir poc després a la platja prenent el sol i sota els efectes de la cocaïna.

L'arrestat és un ciutadà de 44 anys de nacionalitat francesa, que no consta afincat a Blanes, i que conduïa un BMW amb matrícula de Luxemburg. Un vehicle que està donat de baixa.

Els fets van tenir lloc aquest passat dissabte, pels volts de dos quarts de tres del migdia. Un veí de Blanes de 66 anys travessava a peu un dels passos de vianants que hi ha davant del CAP 2 de La Plantera-Els Pins, a l'Avinguda d'Europa, quan un vehicle el va atropellar i va fugir, sense aturar-se per socorre'l.

Al mateix temps, un altre conductor que va ser testimoni de l'atropellament va seguir el cotxe. Després d'un breu trajecte, el ciutadà anònim que perseguia l'autor de l'atropellament va informar la Policia Local de Blanes que el conductor s'havia aturat al final de l'avinguda Vila de Madrid, havia baixat del vehicle, i estava prenent el sol a la platja. Immediatament, s'hi van personar dues patrulles de la Policia Local, que van procedir a la identificació i posterior detenció del presumpte autor.

La víctima per la seva banda, va ser traslladada en ambulància del SEM a l'hospital Josep Trueta de Girona. Va patir diverses lesions de consideració, entre elles una possible fractura del maluc i altres contusions.

Un mòbil robat

Els policies després d'escorcollar l'interior del cotxe, van trobar-hi cinc telèfons mòbils, un dels quals és robat. Els agents a més, van veure que el conductor podria estar sota els efectes d'alguna substància i li van fer el test d'alcoholèmia, que va donar negatiu, i després el de detecció de drogues, que va donar positiu en cocaïna.

Els efectius policials també van poder comprovar com al vidre frontal, on va impactar l'home atropellat, s'hi veien les conseqüències de la topada, que estava ostensiblement esquerdat. La Policia Local de Blanes li ha imputat els delictes de conduir sota els efectes de les drogues i causar lesions per una imprudència greu.