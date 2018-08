Tossa de Mar 164 persones participen al Concurs de Pintura Ràpida

Un total de 164 persones –79 adults i 85 menors d'edat– van participar en el 62è Concurs Internacional de Pintura Ràpida de Tossa, premi degà a Catalunya i a Espanya. Els premiats en categoria adulta van ser: Joan Manuel Aznar, que es va endur el Premi Especial Ajuntament de Tossa de Mar, dotat amb 1.500 euros; Joan Tauleria va rebre el Premi Especial Diputació de Girona de 1.000 euros; el Premi Olis/Acrílics Hotel Golden Bahía de 300 euros i una estada va ser per a Gaspar Bosch; el Premi Aquarel·la Giverola Spa-Resort (300 euros i una estada) el va merèixer Ramon Pujolà; el Premi Altres Procediments de 300 euros va ser per a Nil Puigros; el Premi Hotel Diana de 300 euros, per a Narcís Sala; i el Premi Càmping Tossa-Font de Can Samada, també de 300 euros, per a Aida Mauri.