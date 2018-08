El Lloret Convention Bureau participa a Grècia en un curs formatiu enfocat al turisme de reunions

El Lloret Convention Bureau participa aquesta setmana a la ciutat grega de Tessalònica en la 32a edició de l'European Summer School, un dels cursos formatius anuals més importants enfocat al turisme de reunions que organitza l'associació European Cities Marketing, ha informat l'Ajuntament.

Es tracta de l'esdeveniment formatiu de referència a nivell europeu en el qual cada any participen representants dels diferents convention bureaux europeus així com professionals de palaus de congressos, espais singulars i altres, que volen actualitzar els seus coneixements o cursar una especialització en el segment específic del turisme de reunions.

El programa de les diferents jornades, que tenen lloc del 25 al 29 d'agost, inclouen presentacions sobre bones pràctiques, taules rodones amb la participació de reconeguts professionals internacionals i ponències que ofereixen les principals tendències i dades globals sobre el sector entre d'altres. A més a més, incorpora un seguit d'activitats en paral·lel per tal que els participants es puguin conèixer i establir així una xarxa de relacions professionals entre els representants dels convention bureaux europeus.

En paraules de Montse Belisario, directora del Lloret Convention Bureau, «participar en aquesta escola ens permet, per una banda, accedir a una formació de primer nivell que ens dona eines per a explotar al màxim el potencial de Lloret de Mar en el turisme de reunions i, per altra banda, conèixer altres professionals del sector de diferents països d'Europa amb els quals podem establir sinèrgies i vies de col·laboració, no només de grans ciutats sinó també de ciutats mitjanes com la nostra».

Després d'assistir a la 29ena edició de l' ECM Summer School el 2015, aquesta és la segona vegada que el Lloret Convention Bureau participa en aquesta escola d'estiu. Enguany també hi participen altres professionals del sector gironí com els representants del Girona City Convention Bureau.

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha afegit que l'European Cities Marketing és una organització sense ànim de lucre que té com a objectiu la millora de la competitivitat de les principals ciutats d'Europa proporcionant una plataforma per als professionals de MICE, turisme vacacional i màrqueting on intercanviar coneixements i millors pràctiques, i ampliar la seva xarxa de contactes. ECM promociona i connecta els interessos dels membres de més de 100 de les principals ciutats de 36 països.

Lloret de Mar, a través de Lloret Turisme, va entrar a formar-ne part el 2015.