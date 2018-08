El Centre d'Acollida d'Animals batrà el rècord de gossos recollits

El Centre d'Acollida d'Animals de la Selva –CAAS–, ubicat a Tossa de Mar, va camí de batre el rècord de recuperació de gossos en un any natural. De moment, des de l'inici d'aquest 2018, han ingressat un total de 844 cans al Centre d'Acollida d'Animals de la Selva, un equipament que depèn del Consell Comarcal de la Selva. El total de gossos recuperats l'any passat en els municipis de la Selva va ser de 1.180. El coordinador del CAAS, Miquel García, ha explicat que els darrers tres anys s'ha disparat la recuperació de gossos, com mostra que del 2012 al 2015 van ingressar al centre menys de 700 exemplars, mentre que el 2016 van ser 1.035 i el 2017, 1.180, una xifra que probablement se superarà aquest 2018. Fins al 2016, l'any amb més recuperacions havia estat el 2006, amb 989.

García ha explicat que tenen més ingressos d'animals abandonats o perduts, però que es deu al fet que hi ha més població respecte d'anys anteriors. Per contra, també hi ha un major nombre de recuperació de gossos, és a dir, que retornen als seus amos. La implantació del xip identificador és una mesura que ha permès disparar aquesta xifra. Així, si el 2015 se'n van recuperar 272; el 2016 van ser 408; i l'any passat, 531. Enguany, la xifra és de 412. Quant a les adopcions, des del 2005 les xifres van de 305 a 589 el 2017.

Dels darrers que han ingressat al centre, hi ha dos gossos que tenen tota l'aspecte d'haver estat abandonats. Per un costat, una femella de pitbull que va entregar la Policia Local de Sils. García explica que, habitualment, els gossos de races potencialment perilloses provenen de cases ocupades o plantacions de marihuana, on els amos els tenen de vigilants. Aleshores, quan la policia hi intervé, són abandonats. En aquest cas, la gossa no portava ni xip ni cap placa que facilités la identificació dels amos. L'altre és un buldog que va ser trobat lligat en un pal de la llum a la carretera C-35 d'Hostalric. En aquest cas, García sospita que, en tractar-se d'un gos de raça, seria un capritx d'algú que després se'n va voler desentendre. Porta xip, però no està registrat.

Una altra situació d'abandonament amb què es troba el CAAS és el de cadells. El coordinador del centre explica que els amos no esterilitzen la femella, té una ventrada i els amos els abandonen, habitualment, al costat de contenidors.