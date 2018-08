La Fundació Emys organitza un dinar benèfic per recollir fons a Can Moragues

La Fundació Emys, entitat mediambiental dedicada a la conservació de la natura, especialment de les zones humides i la tortuga d'estany, organitza el 16 de setembre al Rebost de Can Moragues el dinar Natura Emys, un dinar benèfic per recaptar fons i cofinançar alguns dels projectes de conservació de la natura que es plantegen per al 2019.

El dinar serà elaborat per l'Ada Parellada, del restaurant Semproniana, i hi assistiran els padrins de la Setmana de la natura Albert Bosch i els Amics de les Arts, i comptarà amb un concert d'Andrea Motis i Joan Chamorro.

La Fundació Emys és una entitat sense ànim de lucre dedicada a la conservació de la natura, que treballa en la recerca, gestió, conservació, educació i conscienciació per tal d'assolir el seu objectiu: conservar les zones humides i, especialment, la tortuga d'estany ( Emys orbicularis).

La Fundació Emys també fomenta un comportament de la societat sostenible i respectuós amb el medi ambient i treballa ajudant els diferents actors del territori a fer una gestió sostenible, promovent, a través de la custòdia, l'agroecologia i la gestió forestal sostenible, així com també treballa en educació ambiental i ecoturisme.