L'Ajuntament de Blanes edita una guia de totes les activitats extraescolars del municipi per a menors

L'Ajuntament de Blanes, coincidint amb l'inici del nou curs escolar, ha posat a l'abast de la comunitat educativa una eina especialment útil: una Guia d'Activitats Extraescolars per a menors de 18 anys. L'Ajuntament ha informat que es tracta d'un recull fins ara inèdit, que es presenta per primera vegada amb l'objectiu d'informar totes aquelles persones a qui pot interessar: menors d'edat, professionals, pares i mares o entitats. L'ha elaborat el departament d'Educació de l'Ajuntament de Blanes i vol ser un instrument de qualitat que reculli l'oferta i demanda d'activitats.

Alhora, vol promoure l'educació en el lleure, fomentar l'emprenedoria i promocionar les diferents entitats i empreses que realitzen activitats extraescolars.

La Guia d'Activitats Educatives per a menors de 18 anys recull totes les activitats lúdiques que es realitzen al municipi. En total hi ha 166 activitats diferents, la major part organitzades per entitats públiques.

Les fonts informatives per a la realització d'aquest estudi han estat el Registre d'Entitats de l'Ajuntament de Blanes i el Consell Comarcal de la Selva, com a gestor de les altes i baixes de l'activitat econòmica del municipi. També s'han mantingut coordinacions de diferents nivells amb tècnics dels departaments del consistori blanenc: cultura, acció social, immigració, joventut, participació ciutadana i educació.

Del total d'entitats i empreses del municipi es va efectuar una primera selecció triant les que podien formar part de la futura guia que es volia elaborar. Del total de 256, 205 són de caràcter públic i les 51 restants, privat.

El nombre total de gestors públics i privats que fan activitats extraescolars amb menors de 18 anys són 75, i fan 166 activitats diferents en total. D'entre totes les entitats públiques, les que n'organitzen més per a aquest col·lectiu d'edat són les AMPAs dels diferents centres educatius. Així, segons l'estudi realitzat pel Departament d'Educació, gairebé un 60% de les activitats estan generades per les AMPAs, un 30% les organitzen entitats esportives, i tant les de caire juvenil com cultural fan un 5% cadascuna d'elles del total. Per la seva banda, les empreses i entitats privades organitzen un 4,38% del total d'activitats



2.500 menors fan activitats

Respecte a les persones que participen en aquestes activitats, la població total de menors de 18 anys és de 7.327 habitants i, d'aquest total, 2.529 menors d'edat participen en algun tipus d'activitats. Si es calcula el tant per cent de menors que participen en activitats extraescolars, centrant-se en les edats on és més habitual fer-les –dels 6 als 12 anys–, el tant per cent és del 89,05%, ha informat l'Ajuntament.

La Guia s'ha elaborat amb el suport del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, i és accessible en línia, a través de la pàgina web de l'Ajuntament de Blanes.