Vidreres celebrarà la Festa Major amb La Raíz i La Pegatina

Arriba la Festa Major de Vidreres amb un cartell musical encapçalat pels concerts de La Raíz i La Pegatina. Dues bandes de renom que faran embogir el públic de les barraques, obertes des d'avui fins al diumenge. Una nit de grups locals inaugurarà l'escenari de Vidreres, seguit per l'actuació de Blackiss, una banda gironina que interpreta versions de rock, pop i rumba.

La nit del divendres estarà marcada pel concert de La Raíz. La banda farà parada a Vidreres en la seva gira de comiat. El grup valencià es prendrà un descans per temps indefinit un cop hagin acabat aquesta gira. En els últims 12 anys han publicat 4 discos d'estudi i 2 singles. La Raíz ha recorregut els escenaris nacionals i internacionals a través del rock, l'ska i el hip hop. Una energia brutal en escena és el seu segell.

El concert de La Raíz estarà acompanyat per una altra gran actuació, la de Zoo. El rap electrònic de la banda s'apoderarà de l'escenari de Vidreres.

L'altre gran nit serà la de dissabte amb el concert de La Pegatina, un espectacle carregat d'energia, sons, alegria i bogeria. Se'ls ha vist per més de 30 països (Mèxic, Argentina, Equador, Uruguai, Xina, Japó, Canadà i gran part d'Europa) i superen els 1.100 concerts en tan sols quinze anys d'existència. I aquest dissabte faran parada a Vidreres. A la mateixa nit actuarà Itaca Band, qui presentarà el seu nou disc Explosiva. L'últim dia de barraques estarà marcat per l'espectacle del Va Parir Tour de Ràdio Flaixbac.



Activitats per a tots els gustos

Des d'avui i fins al 3 de setembre Vidreres celebra la seva esperada Festa Major amb un programa dissenyat per a tots els públics. La celebració, que és possible gràcies a la feina conjunta de l'Ajuntament amb desenes d'entitats i associacions del municipi, compta amb un centenar d'activitats que es desenvoluparan al llarg d'aquests cinc dies en diversos espais del poble. Una d'elles és el correbous que tindrà lloc el dissabte i diumenge a la tarda. El tret de sortida, com sempre, el marcarà el pregó, que aquesta vegada anirà a càrrec de la Colla Gegantera per tal de celebrar els seus 30 anys d'història. Des de l'Ajuntament s'espera que la festa sigui una oportunitat per als veïns de compartir uns dies de diversió, entreteniment i cultura.