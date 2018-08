Blanes reobre l'accés a la Roca de Sa Palomera després de reforçar-hi la seguretat

L'Ajuntament de Blanes ha reobert aquest divendres a la tarda l'accés a la Roca de Sa Plaomera després de reforçar-hi la seguretat arran de l'accident mortal del passat 27 de juliol, quan un turista va perdre la vida en precipitar-se des d'una alçada de 12 metres. L'accés ha estat tancat tot l'agost.

Els treballs van començar el passat dia 16 i han consistit en la instal·lació d'un nou tram de barana de seguretat de 12 metres de llargària al voltant del promontori del capdamunt de tot, on hi ha el pal amb la bandera. D´altra banda, s´ha modificat la barana que ja hi havia de 125 metres de longitud, per dotar-la de més seguretat amb la instal·lació de barrots verticals que dificulten sortir dels passos marcats.

Segons l'Ajuntament de Blanes, l´alçada total de la barana és de 1,10 metres, depenent de les zones segons el relleu. El cost total de les obres ha estat de 19.471,32 euros, que han inclòs la nova barana (4.634 euros), així com la modificació de la que ja existia instal·lant-hi els barrots verticals. (14.837,02 euros).