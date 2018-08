Un accident de trànsit ha obligat a tallar la C-35 al seu pas per Massanes

Segons el Servei Català de Trànsit, un camió que circulava per la via ha fet la tisora i s'ha accidentat al mig de la calçada.

En el sinistre viari, ha resultat ferit de caràcter lleu el conductor del camió.

El sinistre viari s'ha produït pels volts d'un quart de 12 a l'altura del quilòmetre 72 de la via que circula per la Selva. La via ha estat tallada prop de dues hores.