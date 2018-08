Un camió ha fet la tisora i obliga a tallar la C-35 a Massanes

Un accident de trànsit obliga a tallar la C-35 al seu pas per Massanes



Segons el Servei Català de Trànsit, un camió que circulava per la via ha fet la tisora i s'ha accidentat al mig de la calçada.



De moment es desconeix si hi ha ferits.



El sinistre viari s'ha produït pels volts d'un quart de 12 a l'altura del quilòmetre 72 de la via que circula per la Selva.





? ? La C-35 està tallada a Massanes (Selva) en tots dos sentits per un accident. Precaució! @transitc35 pic.twitter.com/ZapVOOhS34 — Trànsit (@transit) 31 d´agost de 2018