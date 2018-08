A presó l'atracador de la sucursal bancària d'Amer

El jutjat de guàrdia de Girona ha decretat presó per al lladre que va atracar la sucursal del Banc Popular d'Amer aquest dilluns. A més, els Mossos d'Esquadra han detingut el seu còmplice, un home que estava esperant el lladre a l'exterior de l'oficina bancària amb una furgoneta per poder fugir. El segon arrestat ha quedat en llibertat provisional.

Els fets van passar el matí del dilluns quan el lladre va arribar en bicicleta fins a la sucursal del banc, va entrar-hi i va amenaçar els treballadors amb una arma de foc. Després d'aconseguir 20.000 euros, segons la investigació, va sortir de les oficines, on l'esperava el segon detingut amb una furgoneta per guardar la bicicleta i poder fugir. A primera hora de la tarda, els Mossos d'Esquadra van detenir el suposat autor de l'atracament a l'estació de tren de Girona, quan ja tenia un bitllet per anar fins a Castelló de la Plana.

En el moment de la detenció, el lladre portava una motxilla amb diners, dos telèfons mòbils, dos transceptors portàtils i dues claus d'una taquilla de consigna. Posteriorment, els Mossos van escorcollar la taquilla, on van trobar una bossa amb drogues per un valor de 1.450 euros (hi havia cocaïna, heroïna i metamfetamines). A més, els Mossos també va poder recuperar gran part de la quantitat robada aquell matí: 17.520 euros entre bitllets i monedes que encara estaven precintats.

Arran de la investigació, els agents van detectar que l'atracament s'havia produït amb l'ajuda d'un còmplice. Aquest dimecres la policia va detenir-lo a Bescanó i van escorcollar el seu domicili i la furgoneta. A l'immoble hi van trobar l'arma curta que el lladre havia utilitzat durant l'atracament de la sucursal bancària, una caixa de munició i un telèfon mòbil. A l'interior de la furgoneta, hi van localitzar dues armes de foc més, un carregador, un paquet de piles i uns guants. A més, el segon detingut tenia 230 euros que formarien part del botí robat.

Els dos detinguts tenen antecedents policials per fets semblants i ahir van passar a disposició judicial. El jutge va decretar presó per a l'atracador, mentre que el seu còmplice va quedar en llibertat provisional. El suposat atracador té 51 anys i és veí de la Cellera de Ter, mentre que el còmplice en té 54 anys i viu a Girona. Tots dos són espanyols i els atribueixen delictes de robatori amb violència i intimidació, contra la salut pública i tinença il·lícita d'armes.