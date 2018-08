Troben un cadàver envoltat en plàstics en un casa de la urbanització Vallcanera de Sils

Els Mossos d'Esquadra han localitzat el cadàver d'una veïna de Sils, de 64 anys i la desaparició de la qual havia estat denunciada, embolicada en plàstics a casa seva a la urbanització Vallcanera Park.

La dona, que podria haver mort al novembre de l'any passat, quan segons els seus veïns la van deixar de veure, vivia amb el seu fill d'uns 40 anys a qui els Mossos d'Esquadra estan buscant i encara no ha estat localitzat.

A pesar del temps que feia que no veien la dona, els veïns i amistats de la víctima van posar en coneixement de la Policia Local de Sils la setmana passada la seva sospita que alguna cosa li havia passat a la dona perquè feia molt de temps que no en sabien res.

La Policia Local, després de conèixer les sospites que trobava a faltar la dóna, va alertar els Mossos d'Esquadra de la possible desaparició de la veïna, després de no poder contactar amb ella de cap manera. Les investigacions posterior van apuntar que possiblement era morta.

Els agents de l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) de Girona es van fer càrrec del cas i, finalment, per ordre del jutjat d'Instrucció de guàrdia de Santa Coloma que porta el cas de la desaparició, la comitiva judicial han entrat a l'habitatge.

Han localitzat el cadàver, en avançat estat de descomposició, en una habitació del garatge, embolicat amb diversos plàstics i amb algunes teles.

Segons fonts pròximes al cas, de moment es desconeix la causa de la mort i no es descarta cap hipòtesi, des que es tracti d'una mort natural, que fos un accident o que algú la matés.

El cadàver ha estat traslladat a l'Institut de Medicina Legal (IML) de Girona, on està previst que demà se li faci l'autòpsia i s'intentin trobar indicis i proves per saber com i quan va morir, encara que a causa de l'estat del cos serà difícil.

Els Mossos d'Esquadra estan buscant el fill de la víctima, del qual no consten antecedents, que vivia amb ella i al qual no s'ha tornat a veure des de principis d'aquesta setmana, perquè el seu testimoni serà determinant per saber què va succeir.

La policia també investiga si algú ha tret diners del compte de la dona, que cobrava una pensió de viduïtat.