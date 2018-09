L'autòpsia del cadàver trobat a Sils no revela la causa de la mort

La casa on hi havia el cadàver, aquest dissabte

L'autòpsia realitzada pels forenses al cadàver que es va trobar aquest divendres a la urbanització de Vallcanera de Sils no revela quines han estat les causes de la mort. El cos va aparèixer embolicat en una bossa de plàstic i una corda al voltant del cap per subjectar-la. De moment, tampoc s'ha pogut aclarir la identitat de la persona, tot i que els investigadors sospiten que podria ser la dona de 62 anys que porta desapareguda des de l'octubre de l'any passat. Segons ha pogut saber l'ACN algunes amigues havien alertat que la dona no responia a les trucades. El fill de la dona no està localitzable, malgrat que alguns veïns afirmen que fa poques setmanes l'havien vist per alguns establiments de la zona. El cas continua sota secret de sumari.

Segons fonts properes a la investigació, els veïns feia mesos que no veien la dona de 62 anys que vivia amb el seu fill en aquesta casa de la urbanització Vallcanera de Sils. Arran de la desaparició, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació i aquest divendres van entrar al domicili.

Per a poder concretar la identitat de la persona caldrà l'anàlisi de l'ADN, ja que el cos es trobava en un avançat estat de descomposició. Els Mossos van trobar el cadàver al costat d'una escala que donava accés al garatge en una habitació i tapat per dissimular l'olor.

L'autòpsia s'ha fet aquest dissabte al matí després que la comitiva judicial procedís a l'aixecament del cadàver aquest dissabte al vespre, un cop descobert el cos. Els Mossos treballen amb la hipòtesi que es tracti d'una dona de 62 anys de qui no se'n tenien notícies des del passat mes d'octubre de 2017.

Els fets han passat al número 1 del carrer Tigre de la urbanització Vallcanera, que pertany al municipi de Sils.