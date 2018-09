El I Gran Premi de Paddle Surf Costa reuneix més de 100 participants

Blanes va acollir la tarda d'aquest dissabte la primera edició d'una prova d'un dels esports que aquests darrers anys ha augmentat considerablement el seu nombre d'adeptes. Es tractava del 'I Gran Premi de Paddle Surf Costa Brava', que va congregar més d'un centenar de participants sumant les dues categories d'avançats i debutants (27 i 76 surfers respectivament).

La prova formava part del Circuit Català de Surf, per la qual cosa s'ha comptat amb participants d'arreu del territori i d'Andorra, a banda d'una bona presència de blanencs i blanenqus, així com de practicants d'aquest esport de poblacions de la rodalia. L'ha organitzat Costa Brava Sup Race amb el suport del Club de Vela Blanes, l'Ajuntament de Blanes i la Federació Catalana de Surf, i la seva ànima mater és l'ultra fondista blanenc Xavi Marina, un gran coneixedor en l'arranjament de grans esdeveniments.

Tot i que la pluja va fer acte de presència tot just començar la cursa, els participants van demostrar que ni tan sols un aiguat els aturaria, i van cobrir les dues distàncies de les respectives categories sense cap entrebanc. Després de gairebé dues hores d'emocionants travessies, la prova es va tancar amb l'entrega de premis i un sorteig d'obsequis a les instal·lacions del Club de Vela Blanes.

Tomás Sánchez i Alfonso Pérez s'imposen en avançats i debutants

En el nivell d'avançats, on s'havia de cobrir una distància de 9 km, hi havia dues sub-categories: taules de 14" i de 12'6. En la de 14" la primera plaça l'ha obtingut Tomás Sánchez (59'57 minuts), seguit en segona posició per a Pepe Oltra (1'00'15 hores) i en tercer lloc per a Iker Barbarrubio (1'03'53 hores).

Per la seva banda, en taules de 12'6 el primer lloc va ser per a Ivan Haro (1'13'47 hores), el segon per a Alexandre Garrobé (1'18'36 hores) i el tercer per a William Fernández (1'20'48 hores). En la categoria d'avançats l'única primera plaça ha estat per a Verónica Llorens, que competia amb una taula de 12'6, i que va invertir 1'30'09 hores en fer el recorregut.

En debutants, amb una distància de 4 km, el podi d'homes el van formar Alfonso Pérez a la primera plaça (44'15 minuts), Vladimir Kodintsev al segon lloc (46'18) i al tercer lloc Joan Bernat (48'35 minuts). Per la seva banda, el podi de dones el van encapçalar Olga Romero (56'14) en la primera plaça; Andrea Precioso (59'57 minuts) en la segona posició; i en la tercera Neus Cervera (1'00'47 hores).

Una manera esportiva de conèixer els entorns de la Costa Brava

Un dels atractius del paddle surf és poder contemplar els paratges de la ferotge Costa Brava des d'un altre punt de vista marítim d'una manera tranquil·la i entretinguda. El 'I Gran Premi de Paddle Surf Costa Brava' va encetar-se a les sis de la tarda sortint des de la platja del centre de la vila, al costat del Cub de Vela Blanes i del Lloc de Socors de Protecció Civil.

Els participants de les dues categories van sortir plegats amb una espectacular posada en escena on la música d'Albert Vives, composada expressament per a la ocasió, va afegir-hi un emotiu component qualitatiu. La primera aturada tant d'avançats com de debutants era la mateixa: el checkpoint 1 situat a la Platja de S'Abanell, davant el Lloc de Socors de Protecció Civil.

Un cop arribats a aquest punt, van haver de sortir de l'aigua i passar per darrera la bandera situada a la sorra portant la taula a la mà per anar de nou a la mar. Els debutants van haver de fer aquest circuit dos cops abans no finalitzar al punt de sortida, mentre que els avançats van haver d'anar a buscar el checkpoint 2, a la Roca de S'Agulla, tornar per cercar el checkpoint 3 –situat al mar, davant del checkpoint 1- i tornar al punt de sortida.