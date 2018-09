Un miler de persones assisteix al correbou de la Festa Major de Vidreres

Les corregudes, les envestides i els salts van emocionar el miler aproximat de persones que van assistir al correbou de Vidreres que va tenir lloc entre les 5 i les 7 de la tarda. Els atrevits van sortir al cercle per cridar l'animal i córrer a buscar refugi entre les bales de palla i els elements posats per l'ocasió.

Poca estona després de començar, va caure un fort ruixat. Això no obstant, la pluja no va aturar l'esdeveniment que va comptar amb Santi Serra de Sercam Shows. Es tracta d'un espectacle basat en la doma natural de cavalls. El correbou no va tenir incidències ni cap accident que sortís de les regles marcades per l'organització.

A Vidreres són conscients que són el darrer poble de les comarques gironines que celebra els correbous, després que d'una tacada van suprimir-se els de Roses, Torroella de Montgrí i Olot fa un parell d'anys. Per això l'organització, l'Associació Correbous de Vidreres, no vol que cap incident durant la celebració dels correbous pugui posar en risc una nova edició. Així, s'encarreguen de deixar clar als participants que està totalment prohibit tocar els animals, alhora que si detecten un mal comportament o algun maltractament vers el bou, l'autor serà expulsat de la plaça.

A Vidreres, són dos dies intensos de correbous i de Festa Major. La primera cita va ser la d'ahir a les cinc de la tarda amb la plaça mòbil que aquesta setmana van muntar a l'esplanada que hi ha davant del pavelló.

A les set de la tarda va tenir lloc la cercavila dels gegants. Es tracta de l'Iscle i la Victòria i representen una parella de senyors dels temps de l'esplendor de la indústria del suro. Per avui, el dia s'aixecarà d'hora amb la batucada de bous a les set del matí pels carrers de la vila. A les vuit del matí, haurà estat l'hora de l' encierro i, mitja hora després, l' encierro infantil amb inflables a l'entrada a la plaça de bous. Es tracta d'una activitat en la qual la mainada gaudeix molt. Seguidament, hi haurà botifarrada popular. Els actes organitzats per l'associació encarregada dels correbous es clouen amb la fira desfilada de cavalls, genets i carruatges.