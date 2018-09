La Policia Local de Blanes arriba als 74 agents amb sis incorporacions

Sis nous agents de la Policia Local de Blanes van prendre possessió de les seves places aquest divendres. Els nous policies han guanyat les seves places a través d'un concurs-oposició. Inicialment es van presentar per accedir a les proves un total de 191 homes i dones, dels quals alguns van ser descartats perquè no reunien les condicions per passar a les proves de selecció.

L'acte de presa de possessió va tenir lloc al despatx d'Alcaldia i el va encapçalar el batlle de la ciutat, Mario Ros, acompanyat de l'inspector en cap de la Policia Local de Blanes, Joan Garcia, i el secretari de la corporació, Joan Solà.

Les sis noves incorporacions cobreixen les places que havien quedat vacants arran de sengles baixes causades per jubilacions. Dos dels nous agents ja han fet el Curs de Formació Bàsica per a Policies que s'imparteix a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Per aquest motiu, a partir del proper dilluns començaran el seu període de pràctiques durant sis mesos al cos municipal. Per la seva banda, els quatre agents restants hauran de complimentar aquest mateix curs, que precisament començaran a fer dilluns vinent. Aquesta formació, que dura nou mesos, capacita els alumnes a integrar-se als cossos de policia de Catalunya –tant policies locals com Mossos d'Esquadra– per exercir les funcions bàsiques, enteses com a servei públic i amb un concepte ampli de seguretat, reforçant també la transmissió de valors. Durant els nou mesos en què estaran assistint al curs, la intenció és que cobreixin aquestes places a la Policia Local de Blanes quatre dels agents interins actualment en servei. El cos de seguretat municipal té una plantilla amb un total de 74 agents i comandaments, comptant les sis noves incorporacions. Queda pendent preparar una nova convocatòria que servirà per cobrir noves baixes que produiran durant els propers mesos per jubilació, ha informat l'Ajuntament.