Detingut per matar la mare i conviure amb el cadàver a Sils

La casa on es va trobar el cos de la dona

La casa on es va trobar el cos de la dona ACN

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 43 anys per estar presumptament implicat en la mort de la seva mare, de 64 anys, el cadàver de la qual va ser descobert el 31 d'agost en avançat estat de descomposició a la casa que compartien a Sils, per la qual cosa se sospita que l'arrestat va conviure amb el cos, han indicat a Europa Press fonts de la investigació.

Els Mossos d'Esquadra han localitzat i detingut a Maçanet de la Selva (Selva) Jordi G.F., el veí de Sils, de 43 anys, que estava sent buscat des de divendres passat, quan es va localitzar el cadàver de la seva mare, de 64 anys, embolicat en plàstics al garatge de casa seva.

Un treballador del Polígon Industrial de Maçanet de la Selva ha cregut veure l'home que estava buscant la policia i ha donat l'alerta a primera hora del matí.

Diverses patrulles han iniciat la seva recerca i finalment ha estat localitzat i detingut cap a les 14:00 hores en una avinguda de la població, segons han informat a Efe fonts pròximes al cas.

El detingut ha estat traslladat a la comissaria dels Mossos de Santa Coloma de Farners, on serà interrogat per intentar descobrir si va tenir alguna cosa a veure amb la mort de la seva mare, que segons els seus veïns i amics va ser vista per última vegada el mes de novembre passat.

Encara que inicialment ha estat detingut per la seva possible relació amb la mort de la seva mare, s'haurà d'esbrinar si efectivament la va matar o es va tractar d'una mort natural o accidental i també si va ocultar el cadàver al garatge del domicili de la víctima, en la urbanització Vallcanera Park, de Sils.

L'avançat estat de descomposició en què es trobava el cadàver no ha permès, de moment, als forenses de l'Institut Legal de Medicina de Girona determinar la causa de la mort, encara que s'està en espera de diversos resultats de proves complementàries.

Un altre dels aspectes que analitzarà la policia és si hauria comès estafa bancària en seguir cobrant la pensió de viduïtat de la seva mare malgrat portar diversos mesos morta.

El detingut també podria ser acusat d'un delicte d'omissió del deure d'auxili, entre d'altres.

Jordi G., que no té antecedents penals i està desocupat, passarà els pròxims dies a disposició del Jutjat d'Instrucció de guàrdia de Santa Coloma de Farners que porta el cas.