El fill de la dona morta trobada a Sils reconeix que la va matar ofegant-la

El fill de la dona trobada morta divendres a Sils ha reconegut davant dels Mossos d'Esquadra que va matar la seva mare ofegant-la, segons han explicat fonts properes a la investigació. L'home va declarar ahir davant la policia catalana assistit pel seu advocat, després d'haver estat detingut al migdia a Maçanet de la Selva. La detenció es va produir pels volts de les dues del migdia a l'avinguda Torderola, a tocar d'una rotonda del polígon de Puigtió de Maçanet de la Selva. La policia tenia indicis que l'home podia voltar per la localitat i el van arrestar quan anava a peu pel poble després de l'avís d'un ciutadà anònim, situat a molt poca distància de Sils.

L'arrestat té 43 anys i estava buscat pel presumpte homicidi de la seva mare. L'autòpsia realitzada a les restes òssies de la difunta no va mostrar la causa de la mort, tot i que, fonts properes al cas apunten que tindria signes de violència. A causa de la descomposició, però, encara no s'ha pogut determinar les causes de la seva mort ni s'ha pogut certificar oficialment que es tracti de Carmen Fernández, la dona desapareguda.

En el dispositiu muntat ahir pels Mossos hi van participar agents de la Divisió d'Investigació Criminal que investiga el cas, que està sota secret de sumari. Durant el matí també es van poder veure policies de la Guàrdia Municipal a la zona, que regulaven el trànsit.

Els Mossos d'Esquadra es van emportar l'arrestat a la comissaria de Santa Coloma de Farners, on se li va prendre declaració, assistit pel seu lletrat. Una de les sospites dels investigadors és que no hagués dit res de la mort de la mare per tal de poder seguir cobrant la seva paga de viduïtat i, per això, estan analitzant també els seus comptes corrents.

El cos de la dona de 62 anys, va aparèixer divendres passat embolicat en una bossa de plàstic i una corda al voltant del cap al costat d'una escala que donava accés al garatge en una habitació i tapat per dissimular-ne la fortor. Els agents de la Unitat d'Investigació Regional de Girona van fer una entrada i perquisició en aquest domicili de la urbanització de Vallcanera Parc, concretament al número 1 del carrer Tigre, en el marc d'una investigació policial.

La desapareguda, que treballava al sindicat de Riudarenes, vivia amb el seu fill, de 43 anys, i estava desapareguda des del novembre passat. Els veïns n'havien denunciat la desaparició deu dies abans, el 21 d'agost. Alguns d'ells van explicar que no veien a la víctima des del novembre del 2017 i que el seu fill els havia dit que la seva mare havia marxat a viure amb la seva parella. La resposta del fill, però, no els va convèncer i finalment van decidir denunciar-ho a la policia. Paral·lelament, algunes amigues havien alertat que la dona no responia a les trucades. A partir d'aquí, es va obrir una investigació i els mossos van arribar a parlar amb el fill per telèfon però, un cop fet el registre amb la descoberta del cos, ja no hi van poder parlar més perquè estava il·localitzable.

D'altra banda, l'alcalde de Sils, Martí Nogué, va explicar dissabte que la desaparició de la veïna de 62 anys de la urbanització va «estranyar» la resta de residents de Vallcanera, sobretot pel fet que «hagués marxat sense dir res a ningú».

Entre els veïns també s'havia comentat que les portes i les finestres de la casa on vivia sempre estaven tancades, però en veure que el fill de la dona entrava i sortia del domicili amb total normalitat, no hi van donar més importància.

Ara, els agents estan investigant també els moviments bancaris realitzats per la dona els últims mesos –la qual cobrava una pensió de viduïtat– i no descarten que la mort hagués estat per causes violentes. En aquest sentit, algunes fonts van apuntar a la possibilitat que l'home pogués tenir algun tipus de problema relacionat amb les drogues.

El jutge va decretar el secret de sumari i es preveu que en els propers dies el detingut passi a disposició judicial. Després de la detenció, els Mossos d'Esquadra el van traslladar a la comissaria de Santa Coloma de Farners per prendre-li declaració.