Espinelves recupera l'escola 29 anys després

Sis infants d'entre 9 mesos i 3 anys van viure, aquest dilluns, el primer dia d'escola a Espinelves. Res extraordinari si no fos perquè feia 29 anys que aquest petit poble de les Guilleries no tenia un centre educatiu. «El darrer any hem tingut sis naixements i això ha permès obrir l'Escola del Bosc», va explicar ahir l'alcalde de la localitat, Joan Manuel Claveria, qui va precisar que en els pròxims mesos preveuen que s'hi puguin incorporar més infants d'aquest i altres pobles del voltant.

El model educatiu que s'ofereix a Espinelves, però, no és el tradicional. «L'aula és la natura, on els infants aprenen de forma lliure i espontània», va relatar Clara Barba, que juntament amb l'Iria Comajoan dirigeixen aquesta seu de l'Escola del Bosc, una iniciativa privada i sense ànim de lucre nascuda el 2015 a Rubió (Anoia) de la mà de Brigitte Escolar i Alba Colell i que actualment ja compta amb 17 alumnes.

En aquest sentit, Barba va explicar que van escollir Espinelves per establir-hi la seu perquè complia els requisits que buscaven en una localitat, com que estigués envoltat de natura i que no tingués escola i que, a més, l'Ajuntament els ha facilitat «moltíssim» les coses. «Ens han cedit un espai municipal molt ben condicionat de 120 metres quadrats en el centre cultural», va indicar l'educadora, qui va valorar que l'espai està envoltat de natura i compta amb nevera, calefacció i altres serveis.



Jornada escolar al bosc

L'escola obre les portes a dos quarts de nou del matí i tanca a les cinc de la tarda, tot i que els horaris són «flexibles». «Ens adaptem al que necessiten les famílies», va puntualitzar Barba, qui va afegir que cinc dels infants són d'Espinelves i un, de Sant Hilari Sacalm. L'activitat a l'escola comença cap a dos quarts de deu del matí quan el grup surt a fer una caminada al bosc, on més tard esmorzen i juguen a la natura. «Els infants d'aquestes edats necessiten moure's i jugar lliurement», va recalcar Clara Barba.

Després tornen al «refugi», on a dos quarts d'una dinen i, més tard, els nens que ho volen fan la migdiada abans de tornar a sortir al parc del costat del centre. «El refugi és el lloc de trobada i on dinem. Totes les altres hores estem fora, als voltants del poble», va indicar l'educadora de l'Escola del Bosc, qui va assegurar que cada dia «és una aventura diferent» i que s'adapten al temps. «Sempre diem que no hi ha temps inadequat sinó roba inadequada», va dir Barba.

Aquest centre d'escolarització no obligatòria accepta mainada d'entre 1 i 6 anys durant tot l'any. Enguany, tenen sis alumnes i de manera excepcional compten amb dos bessons de 9 mesos del poble.

L'objectiu és aconseguir un grup de fins a 20 nens i nenes. Segons Barba, tot i que per ràtio podrien tenir 30 menors, prefereixen tenir un grup més reduït per «centrar-se en el desenvolupament evolutiu de cada infant». «Nosaltres som acompanyants que els ajudem que es desenvolupin de manera autònoma», va concretar. De moment, ja tenen famílies de Viladrau o Vic interessades en el model de l'Escola del Bosc.

Un centre que Espinelves esperava amb ànsia des de l'any 1990, quan va tancar l'escola del poble. «Estem contents perquè tornem a tenir escola i oferim un model una mica diferent del que hi ha a la resta de localitats del voltant», va valorar l'alcalde, qui va avançar que per celebrar l'obertura del centre eductiu tenen previst fer un acte oficial i festiu a mitjans d'octubre.

Actualment, Espinelves té uns 220 habitants. Aquest poble pertany a la comarca d'Osona i a la província de Girona i, fins ara, els seus veïns més joves havien d'anar a Calldetenes o Vic per poder anar a la llar d'infants o a l'escola. Uns trasllats diaris que ja no seran necessaris.