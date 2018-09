Blanes suma un nou grup de primer d'ESO que s'impartirà a l'IES s'Agulla

Blanes tindrà, aquest curs escolar 2018-2019, un nou grup de primer d'ESO que s'impartirà a l'institut s'Agulla. En total, hi haurà 16 grups, un més que en l'anterior curs. Segons va informar ahir l'Ajuntament, aquest augment es deu al baby boom que fa uns anys ja va provocar que s'augmentés el nombre d'alumnes de primària que el curs passat van acabar sisè. Per això, al gener, la Taula Mixta formada per l'Ajuntament de Blanes i el Departament d'Ensenyament de la Generalitat ja va acordar la creació d'un nou grup de primer d'ESO per respectar la ràtio de 30 alumnes per classe.

A Blanes hi ha nou centres on s'imparteix educació infantil i primària, mentre que per a l'educació secundària n'hi ha cinc, i en dos d'ells també es fan estudis de primària. Segons les xifres provisionals, enguany Blanes tindrà un total de 5.266 alumnes el proper curs, 18 menys que en l'anterior. A primària n'hi haurà 3.410 (64 menys), mentre que a secundària seran 1.810 (46 més). L'escola amb més estudiants serà la de Pinya de Rosa, amb 543 nens i nenes d'entre 3 i 12 anys, i l'institut serà el Serrallarga, amb 511 alumnes. Aquestes dades, però, podrien canviar demà, quan està previst que se celebri la Comissió de Garanties d'Escolarització.