Santa Coloma recupera els gorgs per afavorir l'ictiofauna

Aquesta setmana s'han iniciat les tasques de dragat de la resclosa al parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners amb l'objectiu de recuperar els gorgs per tal que els peixos puguin trobar-hi refugi en moments de sequera de la riera. Amb aquesta actuació es promourà la permanència de l'aigua en els gorgs que s'hi formen, oferint un hàbitat i refugi per als peixos de la riera, especialment en episodis de sequera.

Addicionalment, també es crearà un pas per a peixos que permetrà la connectivitat de les diferents poblacions i facilitarà el seu moviment al llarg de la riera. Aquest pas consistirà en una rampa per a peixos que s'integrarà a l'estructura de la resclosa inferior, i un braç lateral de la riera que s'obrirà en la resclosa superior, connectant els diferents trams.

El barb de muntanya (Barbus meridionalis) és una espècie de peix endèmica, que només es troba als rius del nord de Catalunya i el sud de França. Aquesta espècie tan característica de la riera de Santa Coloma es veu afectada pels episodis de sequera durant els mesos d'estiu, així com per les barreres que impedeixen el seu moviment com son les rescloses.

Aquest projecte està cofinançat per una subvenció del Departament de Territori i Sostenibilitat i cofinançat pel Programa de Desenvolupament Rural del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural.