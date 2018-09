Brides, xiulets a les orelles i un crèdit bancari de 13.000 euros

Diners. Aquest és el mòbil principal que hauria fet que el suposat parricida de Sils matés la seva mare el novembre del 2017 i pel qual ahir al matí el Jutjat d'Instrucció número 1 de Santa Coloma de Farners decidís enviar-lo a presó provisional sense fiança. Pràcticament un any després, els investigadors continuen seguint la pista dels fets que van passar a la urbanització de Vallcanera de Sils, on va desaparèixer una dona de 63 anys sense deixar ni rastre.

El passat divendres els Mossos d'Esquadra localitzaven un cadàver al domicili familiar del detingut, després que les amigues de la dona denunciessin des de feia molt de temps la seva desaparició. Un cadàver en un estat avançat de descomposició, motiu pel qual els investigadors no van poder determinar amb l'autòpsia si el cos era el de la dona desapareguda. El que sí que es va trobar van ser certs indicis del que podria haver estat una mort violenta, ja que el cos de la víctima tenia les mans lligades a l'esquena amb brides, la cara encintada i estava embolicat amb plàstics.

A partir d'allà, i sota secret de sumari, es va perfilar una investigació que els va portar a la detenció del fill de la desapareguda el passat dimecres a Maçanet de la Selva, el qual va passar ahir al matí a disposició judicial i va optar per declarar una versió similar a la que va donar en seu policial els dies previs.

El principal sospitós va admetre que ell i la seva mare s'havien discutit a principis de novembre. Com que ella l'estava cridant, l'acusat li va tapar la boca amb les mans «fins que va deixar de moure's». Va ser llavors quan la va estirar al llit i va marxar del domicili. Quan va tornar, va veure que el cos de la dona «s'havia mogut». És també per aquest motiu que el seu advocat Francesc López Sancho pensa que ell no la va matar. «La dona tenia asma, potser la malaltia va contribuir d'una forma directa o indirecta que perdés la vida», va apuntar. El sospitós sí que va atribuir-se la responsabilitat d'haver embolicat el cadàver amb plàstic i haver-lo portat fins al lloc on va ser trobat posteriorment per la policia.



Moviments bancaris

El jutjat, atenent la petició del fiscal, va ordenar ahir l'ingrés del sospitós al centre penitenciari del Puig de les Basses, a qui atribueix tres delictes: un d'assassinat, un d'estafa continuada i un tercer de falsedat documental. Segons recull la interlocutòria d'ingrés a presó -informa ACN- «existeixen indicis que fan sospitar que, fins i tot quan la seva mare encara era viva, el sospitós va cometre una sèrie de desfalcs del seu compte bancari o inclús va contractar un crèdit bancari de 13.000 euros fent-se passar per ella». El document també exposa que l'investigat «va ocultar la mort de la seva mare amb la intenció d'apropiar-se de la pensió de viduïtat de 760 euros que cobrava la dona cada mes». El detingut es va fer passar per ella contestant missatges de WhatsApp per tal d'ocultar el crim.

Els motius pels quals li atribueixen un delicte d'assassinat són perquè va atacar la víctima per sorpresa, per la diferència de complexió entre el detingut i la seva mare i perquè consideren que el crim podria ser premeditat, ja que va comprar les brides -juntament amb una pala i una aixada- pocs dies abans de la mort de la dona.



«Per què no l'hem de creure?»

Per altra banda, la defensa de l'acusat opina que en aquest moment de la instrucció no es disposa d'elements suficients per imputar delictes com assassinat o estafa. «Es podrien trobar fets que coincidirien amb un homicidi imprudent, un homicidi involuntari o bé amb l'omissió del deure de socors», apunta, afegint que, en aquest cas, «no seria necessària la presó provisional sinó que amb una mesura menys restrictiva seria suficient».

L'advocat considera que «no hi havia cap intenció premeditada» per part del seu client i que quan aquest va tapar la boca a la seva mare perquè callés, ho va fer perquè els crits li produïen mal de cap. «Va patir un accident fa uns quants anys que li provoca uns xiulets estranys», assegura el lletrat, avançant també que té previst sol·licitar que sigui visitat pel metge forense perquè pugui determinar «si estava en plenes facultats, o no».

López ha anunciat que recorrerà la presó provisional a l'Audiència de Girona. «L'acusat ha col·laborat amb la Justícia i ha manifestat als Mossos d'Esquadra tots els fets... per què no l'hem de creure?».