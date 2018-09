La Guàrdia Civil continua perseguint les falsificacions de luxe, avui a Lloret

La Guàrdia Civil continua perseguint les falsificacions d'articles de luxe. Si ahir, es va muntar un operatiu a la Jonquera que va acabar amb centenars d'objectes comissats. Avui és el torn de Lloret de Mar.

En aquest punt de la comarca de la Selva, avui s'hi han desplaçat una cinquantena d'agents de la Guàrdia Civil de Girona que estan escorcollant mitja dotzena de botigues del centre del municipi. La seva tasca passava per localitzar productes presumptament falsificats d'una marca de luxe, Michael Kors.

Es tracta de la firma que ha interposat una denúncia contra els danys a la propietat intel·lectual i que va propiciar ahir a l'inici del primer dia d'operatiu a la Jonquera, localitat fronterera on sovint s'hi fan dispositius policials contra el contraban i les falsificacions.

Ahir, es van denunciar a cinc responsables de botigues per delictes contra la propietat intel·lectual i comissar centenars d'objectes falsificats, la majoria bosses de mà.

Avui, els agents tornen a estar acompanyats del pèrit de l'empresa, que és qui s'encarrega, un per un, de certificar l'autenticitat o falsedat de l'objecte.

Les botigues que els agents escorcollen des de quarts d'onze del matí, estan situats a l'avinguda Just Marlés i al carrer Potosí. Indrets on hi ha diversos comerços dedicats a la venda de souvenirs i de productes esportius, entre altres.