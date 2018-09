Detecten dos casos de sarna entre els tancats en una parròquia de Blanes

Dues de les persones que des del mes de juny es troben tancades en una parròquia de Blanes per reivindicar la regularització dels migrants, s'han contagiat de sarna, una malaltia contagiosa de la pell. Així ho van confirmar ahir el Departament de Salut de la Generalitat i l'Ajuntament a Diari de Girona, assegurant que aquesta setmana s'ha portat a terme el tractament en les dues persones afectades i s'han implementat les mesures preventives i higièniques per evitar nous contagis a l'esbarjo de la parròquia de Santa Maria.

El cas es va destapar arran d'un comunicat del grup municipal d'ERC en el qual criticaven la «falta» d'actuacions per part de l'ajuntament, tot i estar al corrent del contagi. «Es va demanar pel departament corresponent de la Generalitat que es procedís a una neteja eficient i urgent de l'espai de la tancada; es va demanar la retirada dels matalassos que actualment trobem en aquell espai i la seva substitució per d'altres en les oportunes condicions higièniques, i pel que sabem no s'ha fet res», va exposar el partit a través d'un comunicat. «L'Ajuntament no pot ni ha de girar l'esquena a la ciutadania, no pot amagar informació als grups municipals que la representen», va subratllar ERC en el document.

Per la seva part, el consistori va respondre ahir amb una nota de premsa en la qual informava dels fets i assegurava que, quan van conèixer el cas, immediatament es va donar atenció a les dues persones afectades i es va intervenir en la prevenció de nous possibles casos amb la col·laboració del CAP de Blanes. A més, afirmava que, paral·lelament, es va netejar la roba i dependències ocupades i es van substituir els matalassos que s'estaven utilitzant.

«Des de l'Ajuntament de Blanes s'ha actuat de manera ràpida i efectiva des del minut zero, tan bon punt es van detectar els dos casos puntuals. Per aquest motiu, es va creure convenient no crear una alarma social innecessària, ja que en cap moment es podia parlar ni d'epidèmia ni de res semblant», va afegir el consistori en defensa de les acusacions fetes per ERC.

La sarna no és infreqüent i pot afectar qualsevol persona de qualsevol estrat social, ja que no té una relació directa amb els hàbits d'higiene personal. Està causada per l'àcar humà de la sarna i la transmissió acostuma a ser per contacte personal proper i perllongat amb la pell d'una persona afectada; per la roba de vestir, tovalloles i roba de llit recentment contaminades. Es manifesta en forma de butllofes i pústules.