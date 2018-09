Vuit minuts més en els viatges en tren de la línia de Girona per les obres a Caldes

La renovació de les vies de tren entre Caldes de Malavella i Maçanet de la Selva, que des de l'abril està executant Adif, afectarà els horaris dels trajectes a partir del 21 de setembre. Concretament, suposarà un increment de vuit minuts en tots els trajectes de les línies R11 i RG1. La primera cobreix el viatge entre Barcelona i Portbou i a la inversa, passant per les localitats de l'interior; i la segona fa el recorregut entre l'Hospitalet de Llobregat i Portbou, passant pels pobles de la costa. Aquest increment de temps, que segons Adif es fa per seguretat, ja estarà contemplat en els nous horaris ferroviaris que es distribuiran i que els usuaris també podran consultar en línia a partir del 21 de setembre.

Aquesta, però, no serà l'única modificació causada pels treballs a les vies entre les dues localitats selvatanes. Segons va confirmar ahir Renfe, els diumenges i els dies festius se suprimiran dos trajectes de la línia R11: el que surt de Barcelona a tres quarts de quatre de la tarda i arriba a Girona a les cinc de la tarda; i el que surt de Portbou a les sis de la tarda i arriba a Barcelona cap a les vuit del vespre. Totes aquestes limitacions es podrien allargar fins al mes de març, quan està previst que finalitzi la renovació de les travesses i el balast.

Tal com va avançar Diari de Girona el passat mes de juliol, una vintena de treballadors d'Adif executen, des de l'abril i durant la nit, els treballs per renovar i modernitzar de manera integral les vies de tren que uneixen Caldes i Maçanet, algunes de les quals ja tenen més de 40 anys. En els últims cinc mesos les obres han consistit a renovar les vies secundàries i, paral·lelament, canviar els raïls de les vies principals per adaptar-los a l'ample de via internacional. Fins avui, aquesta actuació ha permès renovar 16.100 metres de carril a les dues vies generals de circulació, així com la superestructura de via (carril, balast i travesses) en 830 i 620 metres, respectivament, de les vies secundàries.

En les dues pròximes fases, es durà a terme la renovació de 28 quilòmetres de carril de les dues vies generals, la col·locació de 23.000 travesses, i la depuració i millora de la capa de balast que sustenta la via amb l'aportació de 24.000 metres cúbics d'aquest material en una longitud de 22 quilòmetres. Per fer aquests treballs s'utilitzarà maquinària especialitzada i pesada de grans dimensions.

Tot plegat, i segons va explicar el cap d'àrea de manteniment d'Adif a Barcelona, Carlos Sarabia, el nou raïl permetrà més fiabilitat perquè es trencarà menys; comoditat per al passatger, ja que els vagons es mouran menys; i més velocitat, ja que no hi haurà limitacions. I és que, segons assegura Adif, l'objectiu final d'aquesta renovació és precisament elevar la velocitat i retallar el temps dels viatges. El cost total de l'obra està pressupostat en 17,2 milions d'euros i el termini d'execució final està fixat en tres anys.

Aquesta primera part de l'obra de l'últim tram gironí que quedava per renovar està previst que finalitzi el segon semestre del 2019. Llavors serà el torn de la renovació de les catenàries i, per finalitzar, de la senyalització.