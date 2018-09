Blanes acomiadarà aquest dissabte l'estiu amb un sopar popular i activitats a la platja

El sector de l'hostaleria i les entitats culturals de Blanes han sumat esforços per acomiadar l'estiu i han organitzat una experiència pionera a Catalunya: l'Emplatja't. Es tracta de celebrar una festa a la platja el vespre del proper dissabte, a partir de les set del vespre i fins la una de la matinada. Diferents representants del sector de l'hostaleria faran un àpat d'estiu junts i obert a la participació de tothom qui els vulgui acompanyar.

L'esdeveniment s'ha localitzat a la platja del centre de Blanes, la situada a tocar del lloc de Socors del costat del Club de Vela Blanes. És el mateix indret on durant la Festa Major se celebra el festival de música jove Ensorra't. Hi haurà un terra de fusta sobre el qual s'emplaçarà tota la infraestructura necessària per preparar el sopar a base de botifarra a la brasa amb pa amb tomàquet i pizzes de diferents gustos –inclosa una de vegetariana–, que es podran acompanyar amb cava i cervesa de Blanes, així com altres begudes –els preus de venda seran, eminentment, populars.

Al costat s'alçarà un escenari on s'aniran succeint diverses actuacions al llarg de la vetllada. Tothom qui vulgui participar podrà acostar-se al mostrador per demanar l'àpat i beguda que vulgui, i després seure's al lloc de la platja que prefereixi per gaudir de la festa.

Per organitzar l'Emplatja't, s'ha comptat amb la col·laboració de diverses entitats culturals i juvenils del municipi, que actuaran principalment dalt l'escenari. En primer lloc diverses escoles de dansa aniran actuant a l'escenari mentre, de manera simultània, comença una cercavila que sortirà des de la Cooperativa La Blandense, al carrer Muralla. L'objectiu és anar arrossegant la gent del carrer passant pel passeig de Dintre i el carrer Ample per finalitzar al passeig de Mar i a la platja on ja haurà començat la festa. Després de les escoles de dansa, hi haurà l'actuació d'una animadora i d'un grup de gresca cubana.

La intenció és allargar la festa fins a la una de la matinada.