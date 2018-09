La Fundació Carl Faust tractarà els jardins intel·ligents

La Fundació Carl Faust, encarregada de gestionar el Jardí Botànic Marimurtra de Blanes, organitza una Jornada sobre Jardins Intel·ligents, el proper 25 de setembre, al Palau Robert de Barcelona. La jornada Jardins intel·ligents: Drons, blockchain, IOT i smartgarden al servei dels jardins, se centra en els reptes que tenen els jardins botànics per als quals s'exposaran possibles solucions. És un debat que pretén ser d'interès, per descomptat, per als mateixos jardins botànics, però també per als actors públics i privats.