La hissada de la senyera i l'Ofrena Floral a Lluís Companys, actes de la Diada a Blanes

Blanes ha celebrat el matí d´avui dimarts els actes institucionals organitzats per l´Ajuntament de Blanes amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya 2018. La part més solemne del programa commemoratiu s´ha iniciat amb la hissada de la senyera des del balcó principal de l´edifici consistorial, acompanyada per la interpretació del Cant dels Segadors.

Des d´ahir dilluns l´única bandera que ha onejat a l´Ajuntament ha estat la senyera, escortada avui per les altres dues de grans dimensions que s´instal·len simultàniament als dos costats de la façana, emmarcant la senyera. Aquestes altres dues senyeres cobreixen l´edifici de dalt a baix, i es despleguen alhora que un agent de la Policia Local s´encarrega d´hissar la bandera al so de l´himne nacional.

L´alcalde de Blanes, Mario Ros, L´alcalde de Blanes, acompanyat de regidors i regidores del consistori, ha encapçalat l´acte oficial. També han participat comandaments i agents de la Policia Local i dels Mossos d´Esquadra en formació, tot fent la salutació oficial corresponent mentre sonava l´himne oficial. Aquest és un dels moments més solemnes i emotius de la Diada a Blanes.

La principal diferència respecte anys anteriors ha estat que la hissada de la senyera s´ha fet presidint un balcó on, des de fa cinc mesos, està penjada la pancarta que demana la llibertat dels presos polítics. La mesura es va aprovar per majoria simple arran d´una moció presentada al ple del passat mes de març, i va prosperar per 13 vots d´ICV-EUiA, PDeCAT, ERC, Batega per Blanes i la CUP.



Ofrena Floral davant el Monument a Lluís Companys

La celebració més solemne de la Diada Nacional de Catalunya a Blanes s´ha completat tot seguit amb una altra celebració carregada de sentiment que també han encapçalat els membres del plenari. L´Ofrena Floral davant el Monument a Lluís Companys ha tingut lloc a 2/4 de 12 del migdia. Han encapçalat l´ofrena floral que s´ha dipositat davant el monòlit en memòria de l´únic president escollit democràticament a les urnes que ha mort executat.

L´acte s´ha fet novament acompanyat de l´Himne Nacional de Catalunya, comptant igualment amb la participació de representants dels cossos de seguretat que operen a Blanes. D´altra banda, diverses forces polítiques i coalicions també han protagonitzat sengles ofrenes: ICV-EUiA i Batega per Blanes, PDeCAT i ERC. Ho han fet abans de l´ofrena institucional, a un quart de 12 del migdia, i l´anècdota l´han protagonitzat els membres d´ICV-EUiA i Batega per Blanes que, abans que sonés l´Himne dels Segadors, han iniciat la seva intervenció cantant i escoltant La Internacional.

Els únics grups absents en tots dos actes han estat Ciutadans i el PP. Ciutadans no hi ha assistit per quart any consecutiu, ja que no està d´acord amb com se celebra la Diada a Blanes, mentre que el representant de l´altre partit ha excusat la seva presència, ja que es troba fora del país per motius familiars. Val a dir que el programa d´actes organitzats a Blanes amb motiu de l´11 de Setembre finalitzarà avui a les 8 del vespre amb l´audició de sardanes a càrrec de la Cobla La Flama de Farners que es farà a l´escenari del Banc dels Músics.



7a Fira de Sabors Catalans amb l´espectacle de dansa i foc ´Un Sol Traç´

Aquest dimarts haurà estat el quart i darrer dia en què s´hauran pogut visitar les parades de la 7a Fira de Sabors Catalans. El recinte va allotjar ahir dues sessions de la Companyia de Dansa Un Sol Traç, que va omplir de danses exòtiques i foc l´escenari del Banc dels Músics. En la primera actuació es va oferir un espectacle de dansa, mentre que la segona vas ser una espectacular combinació de dansa i foc.

Un Sol Traç està format per dues ballarines i un ballarí que basen el seu treball en transmetre i explorar espontaneïtat, llibertat i autenticitat en moviment. El públic congregat ahir al Passeig de Mar va tenir l´oportunitat de quedar captivat des del primer moment. Per últim, avui dimarts hi ha hagut Jocs Gegants Tradicionals de festa per a tothom durant tot el dia.