Els partits de Blanes animen els ciutadans a conviure «en pau»

Set del vuit grup municipals que formen l'Ajuntament de Blanes han signat un manifest per reclamar a la ciutadania la celebració d'una Diada, i de la resta de dies, «en pau i concòrdia, d'una manera festiva i participativa». L'únic partit que se n'ha desmarcat ha estat Ciutadans, un posicionament que ha estat criticat pels grups municipals d'ICV-EUiA i Batega per Blanes –que concorreran junts a les properes eleccions municipals–, els quals han afirmat que la formació taronja «busca treure rèdit de la situació d'una forma irresponsable i oportunista, propiciant enfrontaments i tancant-se de forma gens democràtica a qualsevol iniciativa que contribueixi a destensar la societat». El portaveu de Ciutadans, Sergio Atalaya, no va entrar ahir a respondre directament els retrets dels dos grups municipals i va manifestar que «volem una Diada per a tots els blanencs». El manifest va ser signat divendres passat pels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, PDeCAT, ERC, Batega per Blanes, la CUP i el PP. Cal recordar que la crida dels polítics a la concòrdia entre blanencs ve després de la tensa picabaralla dialèctica que a finals d'agost va produir-se entre un restaurador i membres del CDR local. Amb la voluntat d'evitar que es generin problemes més greus, els grups municipals van tirar endavant aquest manifest que convida «a la ciutadania de Blanes que aquests dies celebri la Diada demostrant una vegada més el seu tarannà obert, acollidor i democràtic i, així, entre tots plegats, puguem contribuir que hi hagi una major tolerància mútua». Així mateix, els partits «confiem que la suma de totes les voluntats ens ajudi a fer possible viure i celebrar en pau i concòrdia, d'una manera festiva i participativa, el dia a dia de la nostra societat». A Blanes, la situació política entre independentistes i unionistes està força dividida ja que els partits sobiranistes –Junts per Catalunya, ERC i la CUP– van obtenir, en les eleccions al Parlament català del desembre passat, el 40,34% dels vots; mentre que Ciutadans, PSC i PP en van tenir el 49,73%. Els comuns van obtenir el 8,20%.



«Imposar un pensament únic»

Per a ICV-EUiA i Batega, el rebuig de Ciutadans a firmar el manifest mostra «anhel de protagonisme populista i tancat a qualsevol mena de diàleg» i que «volen monopolitzar i imposar un pensament únic a tothom». Finalment, conclouen que el fet que set dels vuit grups municipals hagin firmat el manifest «demostra que el diàleg és possible i, des d'ICV-EUiA i Batega, encoratgem la gent de Blanes a seguir l'esperit d'aquest».

El portaveu de Ciutadans no va fer cap manifestació respecte a aquest assumpte més enllà de reclamar «una Diada per a tots» i manifestar que, com els darrers anys, no participaran en els actes institucionals que hi ha programats, com ara l'hissada de la Senyera a l'ajuntament i l'ofrena floral al monument a Lluís Compays. Atalaya entén que els actes de la Diada haurien de ser de caràcter més festiu i «no tan polític» i va afegir que el 2015 ja van fer una proposta per celebrar uns actes diferents que van ser rebutjats pel consistori.