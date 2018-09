Indignació veïnal als Pins de Blanes pels continus aldarulls davant una popular discoteca

Crits i baralles a altes hores de la matinada; vòmits i orins en carrers i entrades de cases i edificis; cotxes i motocicletes destrossades o grups de joves bevent alcohol a la via pública. Aquestes són només algunes de les situacions que cada cap de setmana i les vigílies de festius han d'aguantar els veïns del barri dels Pins de Blanes, on es troba ubicada la popular discoteca Arena.

Una situació que es va veure agreujada aquest dilluns a la nit per l'arribada massiva de joves provinents, sobretot, del Maresme i l'àrea metropolitana de Barcelona, per assistir a la festa «el gran remember de l'estiu», que organitzava l'establiment amb motiu del pont de l'11 de setembre.

Una nit que per a molts veïns de la zona va acabar amb la poca paciència que els quedava després de viure les mateixes problemàtiques setmana sí, setmana també, al llarg de tot l'estiu. «Indignació i impotència», «sense poder dormir», «desquiciant» o «batalla campal», eren alguns dels comentaris que es podien llegir ahir a les xarxes socials on, els veïns dels Pins, farts de la situació, van relatar i compartir sensacions i queixes. «La nit va ser criminal, una baralla rere l'altra amb més de 100 persones corrent per tots costats», explicava un usuari. «El veïnat té dret a dormir. El que va passar ahir a la nit va ser humiliant», assenyalava una altra blanenca.

De fet, al llarg de la matinada, els Mossos d'Esquadra i la policia local van haver d'intervenir en diverses ocasions per dissipar baralles a la via pública i identificar i multar les persones que consumien alcohol al carrer o llençaven a terra les motocicletes aparcades.

Per tot plegat, els residents d'aquest barri de Blanes, han decidit actuar oferint solucions i organitzant mobilitzacions. Mentre alguns demanen més presència policial a la zona per evitar els aldarulls, molts altres asseguren que la solució definitiva seria traslladar el local en un polígon industrial apartat del nucli urbà i on no hi hagi veïns.

D'altres es queixen de la inacció del consistori que, asseguren, deixen «desbordada i desemparada» la policia. «A l'ajuntament li importa un rave el que passa cada cap de setmana en aquest barri. Està demostrat des de fa temps. És vergonyós», criticava una veïna en un dels comentaris.

Finalment, molts altres opten per ser pràctics i engegar accions que solucionin el «problema». Per això, mentre uns proposen recollir firmes, d'altres han optat per convocar una manifestació davant la discoteca el pròxim dissabte a les onze de la nit. Segons la convocatòria, l'objectiu és demanar el tancament del local d'oci nocturn.



Una solució fugaç

Aquesta discoteca va ser un dels quatre locals als quals el 7 de gener del 2017 l'Ajuntament va obligar a tancar a les quatre de la matinada i no a les sis com feien fins aquell moment.

La mesura va consistir en una prova pilot que va durar tres mesos i que tenia l'objectiu de reduir els aldarulls a la zona i evitar que Blanes fos un atractiu per a joves dels voltants que buscaven festa i alcohol fins a altes hores de la matinada. Un informe policial va avalar la mesura que també anava en la línia de les recomanacions del Síndic de Greuges per solucionar les queixes dels veïns de la zona. Els locals afectats van ser: Arena, Kyaneos, Cotton Live i Elephant.

Tot i això, a l'abril del 2017, es va aixecar la restricció perquè segons l'ajuntament l'objectiu es va considerar «plenament aconseguit». Segons va assegurar el consistori, ja no arribaven «els joves problemàtics» procedents de poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona que protagonitzaven actituds incíviques i aldarulls al carrer i provocaven que s'hi afegís gent amb un llarg historial delictiu.

Tot i aixecar-se la restricció, el consistori va pactar, amb els responsables de l'Arena, augmentar el nombre de controladors de què ja disposaven al carrer. Una mesura que, actualment, no ha permès acabar amb els aldarulls que converteixen les nits en un infern per als veïns dels Pins.