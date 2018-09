Roben una pancarta per als polítics presos de l'ajuntament de Blanes i demanen un rescat econòmic

La pancarta penjada a l´Ajuntament de Blanes que reclamava la llibertat dels polítics presos s´ha convertit en ostatge d´un escamot que s´autodenomina Resistència de l´Alta Tabàrnia i que demana un rescat al consistori blanenc per poder recuperar-la.

Segons va informar ahir l´Ajuntament, la pancarta va ser robada de la Casa de la Vila dimecres pels volts d´un quart d´una de la matinada. Segons la declaració d´una veïna de la localitat que va ser testimoni dels fets, dos joves -un noi i una noia- es van enfilar un sobre l´altre per poder arribar fins al balcó situat al primer pis i, amb l´ajuda d´un pal a l´extrem del qual hi havia un instrument tallant, van trencar les brides que subjectaven la pancarta. Segons aquesta testimoni, els dos joves formaven part d´un escamot format per entre 10 i 12 persones, dues de les quals portaven banderes espanyoles. A més, la dona també va relatar que va intercedir perquè li tornessin la pancarta, recordant-los que estaven protagonitzant un acte vandàlic, però s´hi van negar.

El matí després del robatori, una persona que no es va voler identificar es va posar en contacte amb un representant de l´Ajuntament de Blanes explicant-li que parlava en nom de «Resistència de l´Alta Tabàrnia». El desconegut s´hauria autoinculpat dels fets en nom de l´escamot que, segons va explicar, es va encarregar de retirar la pancarta, i va anunciar que en breu es posaria de nou en contacte amb el consistori per reclamar un rescat econòmic per tornar-la. L´Ajuntament ja va ­anunciar ahir que denunciarà els fets.

El govern blanenc té previst tornar a restituir de nou la pancarta que reclama la llibertat dels polítics presos «tan bon punt estigui confeccionada de nou». La pancarta va ser penjada el passat mes d´abril en compliment de l´acord de ple que va aprovar per 13 vots a favor una moció presentada a la sessió del mes de març que demanava aquesta acció. De fet, la proposta es va portar al ple tot recordant que amb anterioritat ja hi havia una altra pancarta instal·lada que es va retirar per prevenir possibles actes vandàlics durant les manifestacions posteriors a l´1 d´octubre.