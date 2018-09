Blanes substituirà la pancarta de «Llibertat presos polítics» després que l'hagin arrencat

L'Ajuntament de Blanes (Selva) encarregarà una nova pancarta reclamant la llibertat dels presos polítics per penjar-la al balcó de l'edifici consistorial, després que durant la matinada d'aquest dijous un grup de persones l'hagi arrencat per la força. A primera hora del matí una persona anònima ha contactat amb l'Ajuntament per auto-inculpar-se de l'acció i s'ha identificat com a membre de la 'Resistència de l'Alta Tabàrnia'.En paral·lel, una veïna ha informat que va veure com a quarts d'una de la matinada un noi i una noia es van enfilar un sobre l'altre i amb un pal –que tenia un element tallant a la punta- van aconseguir tallar les brides que aguantaven la pancarta i la van arrencar. L'Ajuntament de Blanes ja ha avisat que denunciarà els fets gràcies al testimoni de la veïna.

Segona ha detallat la testimoni dels fets, els dos joves formaven part d'un escamot d'entre 10 i 12 persones i tots ells portaven banderes espanyoles a la seva roba. La veïna va demanar al grup que els tornés la pancarta perquè estaven cometent un acte vandàlic, però aquests s'hi van negar.

El govern local ha pres la decisió de substituir la pancarta tan bon punt ha vist que el balcó ja no hi era. A més recorden que es va penjar aquest abril en compliment a un acord de ple. De fet, anteriorment ja hi havia una altra pancarta similar, però es va treure per evitar actes vandàlics durant les manifestacions posteriors a l'1 d'octubre.