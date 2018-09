Denuncien l'Ajuntament de Blanes pels danys causats per les discoteques del barri dels Pins

Una trentena de veïns del barri dels Pins de Blanes han denunciat l'Ajuntament pels danys morals i patrimonials patits durant anys a causa dels sorolls i aldarulls generats pels locals d'oci nocturn d'aquesta zona blanenca. La denúncia va ser presentada l'abril passat al jutjat contenciós administratiu número 2 de Girona i els demandants reclamen una indemnització total d'1.590.625,97 euros per danys i perjudicis.

El procés que ha acabat portant el consistori de Blanes als tribunals es va iniciar l'any 2015, quan aquests veïns ja van presentar una reclamació de responsabilitat patrimonial contra aquest ens. En aquell document, els propietaris i llogaters dels apartaments Lotus demanaven una indemnització total de 2.960.275,97 euros per danys morals vinculats a «la manca de descans pel nivell de contaminació acústica», per pèrdua de valor patrimonial dels habitatges i per danys corresponents a la pèrdua de rendes a obtenir per l'explotació de l'habitatge. A més, recalcaven que el consistori –encapçalat en aquell moment pel socialista Josep Marigó– era el responsable d'intervenir i controlar aquell espai i que aquest no només havia «incomplert de manera flagrant» la normativa de sorolls, sinó que havia actuat «amb indulgència i permissivitat davant el focus productor del soroll».

En la reclamació, els veïns assenyalaven com a focus del problema diversos locals, entre els quals la discoteca Arena, la discoteca Kyneos i altres bars i establiments d'oci nocturn situats en aquest barri. Aquesta reclamació va ser desestimada per junta de govern local l'abril de l'any 2017, quan l'alcalde era el també socialista Miquel Lupiáñez. Al juny d'aquell mateix any, els veïns van presentar un recurs de reposició que, finalment, va ser desestimat pel consistori dos mesos més tard.

Per això ara, i un cop exhaurida la via administrativa, aquests veïns dels Pins han decidit portar l'Ajuntament al jutjat de Girona. En la demanda, asseguren que s'han vist «abocats» a acudir a la via judicial després de «constatar el desinterès de l'Ajuntament a solucionar la problemàtica de manera extraprocessal». En aquest sentit, relaten que «l'únic moviment» fet pel govern blanenc va ser la celebració d'una reunió l'octubre de 2015 en la qual, asseguren, l'ens es va comprometre a «adoptar les mesures necessàries per solucionar la problemàtica» i a reunir-se sis mesos després per parlar de l'impacte de les mesures aplicades, una trobada que no es va produir mai.

D'altra banda, també acusen el consistori «d'ocultar» als reclamants i a la Comissió Jurídica Assessora l'existència de diverses sonometries practicades entre els anys 2013 i 2015, «totes elles amb resultat positiu» (nivells superiors als permesos). Segons expliquen, el maig del 2017 es van tornar a reclamar aquests informes –com ja havien fet amb anterioritat– i l'Ajuntament va tornar a «incomplir l'ordenament jurídic en no donar resposta en el termini d'un mes».

Per tot plegat, els denunciants demanen una indemnització d'1.590.625,97 euros, una xifra inferior a la inicial, ja que alguns dels reclamants han abandonat el procés.



«Inviable» un trasllat

Aquesta problemàtica és la mateixa que els veïns del barri segueixen denunciant setmana rere setmana a través de les xarxes socials. Tal com va publicar ahir Diari de Girona, els propietaris i llogaters d'habitatges situats davant o al voltant de la discoteca Arena expliquen que les nits dels caps de setmana i les vigílies de festius han d'aguantar crits i baralles a altes hores de la matinada; vòmits i orins en carrers i entrades de cases i edificis o grups de joves bevent alcohol a la via pública. Uns fets que s'haurien agreujat aquest dilluns a la nit per l'arribada massiva de joves provinents, sobretot, del Maresme i l'àrea metropolitana de Barcelona, per assistir a la festa «El gran remember de l'estiu», que organitzava l'establiment.

En aquest sentit, la patronal catalana de l'oci nocturn, Fecasarm, va explicar ahir que era la primera vegada que l'establiment organitzava aquest esdeveniment i que va atraure més gent de la prevista, motiu pel qual moltes persones no van poder entrar al local. «Va ser aquest dia en concret, ja que d'aquest estiu és la nit que més problemes hi ha hagut», va assegurar l'advocat i representant de la Fecasarm Joaquim Boadas, qui va afegir que, per evitar aquestes situacions cal buscar «un equilibri» de convivència entre els veïns i la discoteca i treballar la «conscienciació i prevenció».

De moment, Boadas va avançar que aquest dissabte a la nit i els tres següents es realitzarà una campanya de civisme i conscienciació en aquest barri que portaran a terme quatre promotors cívics i que no es descarta que es repeteixi el pròxim estiu. A més, també va anunciar que està prevista una reunió amb el consistori per abordar aquest tema i en la qual demanaran més presència policial en aquests carrers les nits de dissabte i més recursos de l'administració per combatre el desordre públic.

D'altra banda, el representant de la patronal va recordar que la discoteca Arena és la quarta empresa amb més treballadors de Blanes –un total de 80– i que és «inviable» que aquest establiment es traslladi a un altre espai. Pel que fa a la manifestació contra la discoteca convocada pels veïns per aquest dissabte, finalment s'ha suspès.