Apunyalen un jove en sortir d'una discoteca a Lloret de Mar

La zona on es va produir l´apunyalament i on es va trobar el jove ferit, en imatge d´arxiu. Ddg

Un jove va acabar apunyalat a la zona de l'abdomen quan sortia d'una discoteca de Lloret de Mar el diumenge passat. El noi, de 26 anys, va ingressar a l'hospital de Calella en estat de gravetat i, en complicar-se la seva situació, el mateix dia va ser derivat a l'hospital Josep Trueta de Girona on ahir, en tancar l'edició, encara restava ingressat, cinc dies després de l'agressió. La víctima està a planta i la seva evolució és favorable cinc dies després de l'agressió amb arma blanca. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra de l'ABP de la Selva litoral investiguen el succés i, de moment, no hi ha detinguts pel cas.

La Policia Local de Lloret de Mar és qui va assistir el noi inicialment, quan va ser localitzat a l'avinguda Just Marlés de la població per part d'un agent municipal que estava fora de servei.

Això va produir-se pels volts de dos quarts de set del matí del dia 9 de setembre. L'agent fora de servei va alertar que davant d'una pizzeria de l'avinguda Just Marlés hi havia un ferit per una ganivetada fruit, en teoria, d'una baralla en sortir d'una discoteca.

Ràpidament, fins al lloc, s'hi van desplaçar el SEM i la Policia Local de Lloret de Mar. I a posteriori els Mossos d'Esquadra. Els serveis mèdics van atendre el noi, de 26 anys i nacionalitat de la República Dominicana, que presentava una ferida profunda a la part baixa de l'abdomen.

Els efectius del SEM van decidir traslladar el noi a l'hospital de Calella, on segons fonts de la Corporació del Maresme i la Selva (CSMS) es va poder comprovar que la situació s'estava complicant amb una hemorràgia digestiva, fet pel qual va ser derivat a l'hospital Trueta de Girona, on encara ahir restava ingressat.

Pel que fa als fets, segons els testimonis, el presumpte agressor ja coneixia la víctima perquè havien estat parents i, quan ambdós eren dins d'una discoteca, aquest li va recordar que tenien un deute pendent.

Llavors, en sortir del local d'oci nocturn de l'avinguda de Just Marlés, van establir una baralla i es van enfrontar, i el presumpte agressor va clavar-li una punyalada amb un ganivet a la zona de l'abdomen, segons va manifestar un dels testimonis a la policia.

El presumpte agressor va fugir en direcció cap a la plaça de Pere Torrent, segons la versió d'una de les persones presents al lloc.

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de l'ABP de la Selva Litoral investiguen el que va succeir i, segons van informar, per ara no hi ha arrestats pels fets. El parent a qui haurien vist al lloc de la baralla va ser interrogat per part de la policia pels fets, però va assegurar que no tenia res a veure amb l'agressió, malgrat que havia estat a la zona on havien tingut lloc els fets. De moment, la investigació del cas continua oberta.

Aquest és el segon apunyalament a Lloret de l'estiu. A finals d'agost, una baralla va deixar un jove francès apunyalat a les portes d'una discoteca. Va acabar amb dues ganivetades a la zona del tòrax i l'avantbraç i va poder ser donat d'alta de l'hospital de Calella l'endemà dels fets.