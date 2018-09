Centenars de persones celebren la Diada Groga a Santa Coloma de Farners en suport als polítics presos

Centenars de persones s'han congregat aquest dissabte a la tarda a Santa Coloma de Farners en motiu de la Diada Groga. Durant l'acte s'han fet diverses activitats com actuacions musicals, o taules per als més petits. Tot plegat per recollir fons pels polítics presos.

La Coordinadora de la territorial de Farners, Laura Carreras, ha explicat que aquest acte s'havia de celebrar fa mesos, però no s'havia pogut fer per problemes d'agenda d'alguns dels participants.

La jornada es tanca aquesta nit amb un sopar popular en el que hi participarà el president de la Generalitat, Quim Torra, i la seva homòloga de l'ANC, Elisenda Paluzie. "Estem molt contents de tenir el president aquí, a casa seva en un acte com aquest", ha reblat Carreras.

La Plaça Farners s'ha vestit de groc aquest dissabte per celebrar una diada en la que s'han fet multitud d'activitats. En total han estat unes 200 persones les que s'han acostat per seguir l'acte que ha comptat amb la diputada republicana Anna Caula, Pep Riera, de Junts per Catalunya i la regidora de la CUP Núria Brugada. Tot plegat, acompanyat amb actuacions musicals i un sopar solidari que ha servit per recaptar fons per les associacions de suport als presos independentistes.

A l'acte també hi han participat familiars de diferents empresonats, i s'han llegit cartes en favor del seu alliberament i criticant el procés judicial.

La jornada la tancarà el president de la Generalitat, Quim Torra, fill de Santa Coloma de Farners. Aquesta 'Diada groga' es va iniciar aquest divendres amb una xerrada amb l'advocat Jordi Pina, lletrat de Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sánchez, a l'Auditori de Santa Coloma. Carreras ha explicat que es tan "molt satisfets" de com va funcionar ja que van omplir tot l'aforament. "La resposta del poble va ser fantàstica" ha reblat.