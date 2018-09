Alcalde de Lloret: «El camí és públic i s'hauria de poder fer sense traves»

Respecte a la situació actual, l'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, assegura que el camí de ronda de Can Juncadella «és públic i s'hauria de poder fer sense traves». En aquest sentit, Dulsat precisa que la situació d'aquest espai, que passa per un terreny privat, es troba en un enrevessat procés judicial però, que tot i això, el camí té servitud pública.

També el regidor d'acció de govern, Jordi Sais, que és qui porta aquest assumpte, recalca que aquesta coacció per part dels propietaris «no s'hauria de produir» i que no poden «negar el pas». «No et fan fora, t'espanten perquè marxis», diu Sais qui indica que qualsevol persona que se senti intimidada pot denunciar-ho. «Els hem advertit diverses vegades que han de tenir la porta oberta i hi hem enviat inspectors», explica Sais qui afegeix que sobre el comportament dels amos, de manera oficial "no en sabíem res".

L'edil lloretenc també recorda que la situació d'aquest espai té quatre contenciosos judicials oberts i «que tots s'estan guanyant». «Un és perquè algunes persones trobaven la porta tancada, un altre per determinar la titularitat, que el camí és públic i per definir el traçat», indica Sais.Els problemes amb el camí de ronda de Can Juncadella va començar fa gairebé deu anys.

L'any 2009, es va tallar el pas a causa d'un conveni que va signar l'equip de govern d'aleshores -encapçalat per Xavier Crespo (CiU)- amb el propietari de la finca, en el qual aquest últim es comprometia a finançar la construcció d'un camí de ronda entre la platja de Canyelles i cala Morisca a canvi de tenir tallat al pas el camí públic que passa per la finca privada.

El camí de ronda, però, no es va arribar a fer mai. Els propietaris, que van col·locar una porta per impedir el pas van presentar un projecte inicial que el servei de Costes va rebutjar el 2011. Dos anys més tard, el 2013, la Junta de Govern Local els va reclamar la documentació que faltava i, aquell mateix any, es va detectar que la propietat havia presentat un projecte completament nou. L'equip de govern d'aleshores va considerar que s'havia vulnerat l'acord inicial, i el gener de 2015 va decidir rescindir el conveni i reclamar als amos de Can Juncadella que reobrissin el pas. Durant tot aquest procés, els propietaris van construir una mansió i un xalet de convidats.

No va ser, però, fins al mes de maig del 2016 quan el ple va aprovar donar un ultimàtum de 10 dies al propietari de la finca perquè «cessés en la seva activitat d'usurpació» El termini acabava el dia 15 de juny, i aquell mateix dia, el jutjat contenciós número 3 de Girona va suspendre l'execució forçosa aplicant una mesura cautelaríssima. El jutge va al·legar que, en aquest cas, havia de prevaler l'interès particular per damunt del general. L'equip de govern (ERC, PSC, CiU) va presentar llavors al·legacions a la mesura, i el juliol d'aquell any, el jutge va autoritzar el consistori de Lloret a obrir el camí i la porta d'accés.