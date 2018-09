Milers de persones participen en la primera edició de l'Emplatja't de Blanes

La primera edició de l'Emplatja't de Blanes va reunir milers de persones aquest dissabte a la localitat selvatana. Des de l'organització han valorat l'assistència de públic com un "èxit rotund" en una festa que ha servit per acomiadar l'estiu des de la Platja de Sa Palomera. L'acte va començar a les set de la tarda i es va allargar fins passada la mitjanit amb un sopar popular en el que es van vendre més de 15.000 tiquets.

A banda de les actuacions musicals també hi va haver espectacles de pirotècnia, gegants a més de balls cubans a la platja en els que hi van participar un bon nombre de persones. L'esdeveniment estava organitzat per l'Ajuntament de Blanes i per l'Associació d'Hostaleria del municipi.