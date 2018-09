Tres detinguts en un operatiu internacional que ha desmantellat 2 plantacions de marihuana a Maçanet

La Policia Nacional ha detingut tres persones durant un operatiu internacional que ha permès desmantellar dues plantacions de marihuana en una finca de Maçanet de la Selva. Els agents han pogut arribar fins al grup gràcies a les informacions que els ha proporcionat la policia romanesa. Els detinguts, un home i dues dones, cultivaven la droga en una finca de 38.000 metres quadrats del municipi, custodiada per gossos de raça perillosa. L'operatiu policial ha permès comissar 200 plantes de marihuana (de les quals una cinquantena mesuraven cap a 3 metres d'alçada), 8 quilos de cabdells de droga i 1.200 euros en efectiu. Dels tres detinguts, l'home ja ha entrat a presó. La investigació apunta que ell era el capitost del grup.

L'operatiu que ha permès desmantellar les dues plantacions de droga s'ha dut a terme en col·laboració amb la policia romanesa. Segons informa el CNP, gràcies a l'intercanvi d'informació entre l'ambaixada d'Espanya a Bucarest i la Direcció Contra el Crim organitzat de la policia d'aquest país, els agents van tenir coneixement de l'existència de la banda.

El grup, format per dues dones i un home, cultivava marihuana a l'interior d'una finca de Maçanet de la Selva. La droga es destinava tant al mercat negre espanyol com europeu (on assoleix un preu més elevat). La finca on creixia la marihuana té 38.000 metres quadrats. Està envoltada d'una tanca metàl·lica amb un sol accés (que s'obre amb comandament a distància).

Els agents van dur a terme una entrada i escorcoll a la finca. Durant l'operatiu, la policia va haver d'immobilitzar diversos gossos de raça potencialment perillosa (que s'encarregaven de vigilar la droga). En total, els agents van comissar més de 200 plantes de marihuana. D'aquestes, una cinquantena mesuraven més de 3 metres d'alçada. Les 150 restants creixien en testos.

Els agents també van trobar 8 quilos de cabdells, 1.200 euros en efectiu, bàscules de precisió, fertilitzants i fulls amb anotacions d'operacions de compravenda de droga.



Dos d'ells intenten fugir

L'operatiu es va saldar amb tres detinguts. Es tracta de dues dones i un home. Quan els agents van entrar a la finca de Maçanet, dos dels arrestats van intentar fugir, però la policia els va poder atrapar. Segons subratlla el CNP, la banda "tenia una especialització elevada" amb el tràfic de drogues.

Els tres detinguts han passat a disposició del Jutjat d'Instrucció 4 de Santa Coloma de Farners, que és qui es fa càrrec del cas. A tots se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública. Després de prendre'ls declaració, el jutge va enviar l'home a presó. A ell, se'l considera el capitost del grup.