Blanes tallarà a partir d'avui l'entrada des de Tordera per les obres a Ca la Guidó

L'Ajuntament de Blanes tallarà, a partir d'avui i durant tres mesos, un tram del carril d'entrada a Blanes per la carretera que va fins a Tordera (GI-600). Segons va informar ahir el consistori, la restricció viària és conseqüència de les obres de millora i ampliació de la xarxa pluvial de Ca la Guidó - Mas Carolet, el pas previ per a la construcció de la rotonda de Ca la Guidó.

El tall afectarà el carril de baixada de la carretera d'accés a la Costa Brava, des de l'altura del carrer Mas Florit fins a la rotonda dels Focs, situada a la cruïlla entre les carreteres GI-600 i GI-682. L'altre carril de sortida de la carretera de Tordera –el de pujada– no resultarà afectat. Així, a partir d'avui l'accés a Ca la Guidó s'haurà de fer a través del desviament provisional per obres.

En aquest sentit, ahir es van instal·lar diversos cartells i plafons en diversos espais de la localitat per informar sobre aquesta mesura, el desviament del trànsit i la nova ruta a seguir. A la cruïlla de la GI-600 amb el barri de Ca la Guidó caldrà continuar per l'avinguda d'Europa, girar a la rotonda Mas i Murtra de la GI-682, seguir per la carretera d'accés a la Costa Brava fins a la rotonda dels Focs i continuar pel carril de pujada de la GI-600.